Groupe Open : Résultats 1er Semestre 2019

Chiffre d’Affaires : -3%

Résultat Opérationnel Courant : 5,8 M€ | 3,7%

Groupe Open (Paris:OPN) (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publie les résultats du premier semestre 2019.

Résultats semestriels 2019

En M€ Juin 2019 Juin 2018 Δ Chiffre d’Affaires* 156,3 161,3 -3% Résultat opérationnel courant 5,8 12,3 -53% % ROC 3,7% 7,6% Autres produits et charges opérationnels -0,9 0,5 Résultat opérationnel retraité** 4,9 12,8 -62% Charge IFRS2 des actions gratuites -0,4 -0,5 Résultat opérationnel 4,4 12,3 -64% Coût de l’endettement financier net -0,4 -0,3 Charge d’impôt -2,7 -4,4 Résultat net des activités poursuivies 1,2 7,5 -84% Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession*** -1,9 -0,3 Résultat net -0,7 7,2

*Suite à la décision du conseil d’administration, le chiffre d’affaires présenté intègre le retraitement du chiffre d’affaires de la filiale hollandaise selon IFRS5

**Retraité de l’impact non normatif des actions gratuites (IFRS2)

*** Résultat net de la filiale hollandaise incluant une dépréciation complémentaire du goodwill de 1,6 millions d’euros, selon IFRS5

Groupe Open affiche, sur ce premier semestre, des résultats en retrait : un chiffre d’affaires de -3% et un résultat opérationnel courant de -53%.

Cette contre-performance de l’activité IT s’explique principalement par :

- une baisse de l’effectif productif de 50 collaborateurs, porté à 3 500 au 30 Juin 2019 (hors filiale hollandaise)

- une diminution du recours à la sous-traitance pour une mise en conformité (-2,8 M€ de chiffre d’affaires) qui se prolongera sur l’année 2019

- un taux d’occupation moyen sur le semestre en baisse par rapport à celui du 1er semestre 2018 et dans la continuité du dernier trimestre 2018.

Pour les autres indicateurs d’activité, Groupe Open constate une augmentation du salaire moyen supérieure à celle du tarif journalier moyen, traduisant la tension sur les ressources.

L’activité Agences Digitales et Solutions réalise sur ce 1er semestre un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros (à périmètre constant), en croissance de +18% par rapport au 1er semestre 2018.

Situation financière du 1er Semestre 2019

BILAN ET FLUX DE TRESORERIE

En M€ Juin 2019 Déc 2018 En M€ Juin 2019 Déc 2018 Ecarts d’acquisition 106,7 108,4 Capitaux propres 110,6 116,3 Droits d’utilisation IFRS16 24,2 Endettement financier 13,8 14,8 Dettes liées aux obligations locatives IFRS16 26,1 Trésorerie 23,9 32,2 Autres passifs financiers 5,4 5,4 Actif courant 99,9 112,6 Passif courant 99,9 102,8 Total ACTIF 251,6 239,2 Total PASSIF 251,6 239,2

La structure financière reflète la maitrise de son Besoin en Fonds de Roulement (BFR) et une trésorerie nette positive (4,7M€).

En M€ Juin 2019 Juin 2018 Flux net de trésorerie généré par l’activité 3,7 -1,6 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -3,6 -4,0 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -8,3 -6,3 Variation de la trésorerie nette -8,2 -11,9 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 32,2 33,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 24,0 21,8

La variation de trésorerie traduit :

- la maitrise des délais de règlement client et des encours de production [Flux généré par l’activité]

- la distribution de dividendes (3,4 M€) et le rachat d’actions propres (3,1 M€) [Flux liés aux financements].

Activité opérationnelle du 1er semestre 2019

Sur un marché encore très dynamique (Conseil & Services +3,3% – Syntec numérique), Groupe Open affiche une situation financière saine et des atouts forts malgré des résultats semestriels en baisse.

Ainsi, un plan d’actions se déploie pour infléchir la tendance sur trois grandes thématiques : l’Offre, la Politique RH, l’évolution de l’organisation, visant à renforcer la dynamique commerciale, l’attractivité et la fidélisation.

Offre enrichie

Conseil & Expertises - IT et Digital dans les domaines de l’agilité, du test, du DevOps, de la data et de l’intelligence artificielle ; une offre supportée par un programme national d’animation et de partage de connaissances – les Practices (Testing, AMOA, Agilité) et les Squads (Technologies émergentes).

Développement & Industrialisation des applications et environnements technologiques avec un dispositif de production IT et Digital efficient, mettant en œuvre qualité, méthodes et outillages homogènes et performants.

Portefeuille de solutions « plateformes byOpen » avec un chiffre d’affaires annuel attendu de 13 millions d’euros.

Politique Ressources Humaines

La refonte du référentiel des métiers et fonctions et l’évolution du dispositif managérial visant à plus de proximité auprès des collaborateurs devraient impacter progressivement la fidélisation. Un dispositif renforcé de recrutement (développement cooptation, recrutement par les pairs, formation renforcée de tous les acteurs impliqués dans le recrutement) favorisera le retour à un solde net positif.

Evolution managériale

Groupe Open accueille dans son Comité Exécutif, Hervé Skornik, au poste de Directeur général de l’activité IT Services, réunissant plus de 3 250 collaborateurs.

Hervé Claverie, Directeur des Agences Digitales, prend également en charge la Direction des Solutions.

Perspectives

Ce plan d’actions devrait conduire Groupe Open à afficher un meilleur second semestre avec :

- une stabilisation de l’effectif

- une amélioration du taux d’occupation. En effet, les efforts fournis au cours du 1er semestre 2019 ont permis malgré tout de constater une amélioration progressive, pouvant se confirmer sur le second semestre 2019.

- le maintien d’une bonne dynamique des agences digitales et solutions

En conséquence, le résultat opérationnel courant du second semestre devrait être en progression par rapport au premier, ainsi que celui de l’année 2020 par rapport à 2019.

En Mars 2020, Groupe Open présentera ses objectifs de croissance et plan d’actions associé.

Les résultats du 1er semestre 2019 seront commentés

par Valérie Benvenuto, Frédéric Sebag et Guy Mamou-Mani

au cours de la réunion SFAF qui aura lieu jeudi 12 Septembre à 11h30.

Le Chiffre d’Affaires du troisième trimestre 2019 sera publié

jeudi 17 Octobre 2019 par communiqué de presse, après bourse.

(*) Nota bene : Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS)

Groupe Open utilise l’indicateur financier suivant, non défini par les normes IFRS : Croissance organique

Cet indicateur – Croissance organique - est calculé ainsi :

Cet indicateur mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variation de périmètre ;

L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours.

L’effet périmètre est constitué : Des ventes de l’année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à leur date anniversaire d’intégration, De la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l’année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à la date anniversaire de la cession.



Agrégat S1

2019 S1

2018 Variation en % Dont effet

change Dont effet

Périmètre Dont croissance

organique Chiffre d’affaires net 156,3 161.3 -3.1% 0% +0.5% -3.6%

A propos de Groupe Open

Avec 3760 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 324 M€ en 2018, Open se positionne comme un acteur majeur des services du numérique et intervient principalement en France et à l’international aux Pays Bas, Luxembourg et Roumanie.

Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur transformation IT et digitale avec une offre efficace sur toute la chaine de valeurs des entreprises. Son objectif : Transformer les systèmes d’information de ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business Model digitaux avec une garantie de stabilité, de contrôle et de coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de mise sur le marché, d’agilité, de rapidité et d’expérimentations.

Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.

Pour en savoir plus sur le groupe Open : www.open.global

