Groupe Open : Résultats 1er Semestre 2021 : Chiffre d'Affaires : 166,7 M | +12,7% dont 7,3% organique, Résultat Opérationnel Courant : 7,7 M | +45%

Groupe Open (Paris:OPN) (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publie les résultats du premier semestre 2021.

Résultats semestriels 2021

En M€ Juin 2021 Juin 2020 Δ Chiffre d’Affaires 166,7 147,9 +12,7% Résultat opérationnel courant 7,7 5,3 +45,3% % ROC 4,6% 3,6% Autres produits et charges opérationnels -0,6 -0,7 Résultat opérationnel 7,0 4,6 Coût de l’endettement financier net -0,3 -0,4 Charge d’impôt -2,7 -2,7 Résultat net des activités poursuivies 3,9 1,4 Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession - -1,3 Résultat net 3,9 0,2

Sur ce premier semestre, Groupe Open affiche un redressement de ses indicateurs d’activité :

- un chiffre d’affaires de 166,7 millions d’euros, en croissance de 12,7% dont 7,3% organique,

- un résultat opérationnel courant de 7,7 millions d’euros, en croissance de 45%.

Effectifs et Taux d’occupation

Cette performance s’explique par la combinaison favorable d’une croissance de l’effectif productif, intégrant celui de Neos-SDI (3 500 au 30 juin 2021 vs 3 410 au 30 juin 2020), d’un meilleur taux d’occupation et d’un effet jour favorable.

Le chiffre d’affaires est porté par les trois activités opérationnelles de Groupe Open, décrites ci-dessous et se répartit sectoriellement de façon équilibrée, avec une dynamique particulière sur le secteur public.

Cette dernière reflète les gains de projets de ces derniers mois, favorisés notamment par les trois marchés UGAP sur lesquels Groupe Open est co-titulaire (Assistance à maîtrise d’œuvre et Tierce Maintenance Applicative, Infogérance d'Exploitation informatique, Prestations associées aux technologies Microsoft).

Chiffre d’Affaires (M€) S1 2021 S1 2020 Digital Consulting Transformation et Communication Digitale 6,4 6,5 Digital & IT Services (inc Neos-SDI) Expertises et Industrialisation des applications et des infrastructures 151,9 133,4 Digital Solutions Plateformes SaaS 8,3 7,9

Situation financière du 1er Semestre 2021

BILAN ET FLUX DE TRESORERIE

En M€ Juin 2021 Déc 2020 En M€ Juin 2021 Déc 2020 Ecarts d’acquisition 115,3 115,3 Capitaux propres 120,1 116,4 Droits d’utilisation IFRS16 15,9 18,3 Endettement financier 6,8 6,8 Dettes liées aux obligations locatives 16,8 19,4 Trésorerie 27,3 34,4 Autres passifs financiers 4,3 6,7 Actif courant 106,2 103,3 Passif courant 111,2 112,2 Total ACTIF 257,5 255,8 Total PASSIF 257,5 255,8

En M€ Juin 2021 Juin 2020 Flux net de trésorerie généré par l’activité 1,7 13,2 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -2,9 -3,6 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -5,8 -5,8 Variation de la trésorerie nette -7,0 3,8 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 34,4 28,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 27,3 31,7

La structure financière stable et le flux de trésorerie traduisent la maitrise des délais de règlement et encours client.

Plan Stratégique #impact24

Pour entrer dans le nouveau cycle à horizon 2024, Groupe Open a posé ses fondamentaux stratégiques, à partir d’une conviction qui positionne le numérique comme le vecteur essentiel et l’accélérateur de la transformation culturelle, organisationnelle et technologique de la société.

« Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des valeurs humaines et environnementales » Telle est sa Raison d‘être, au service d’un monde réconciliant performance et éthique, liberté et protection dans l’espace numérique, création de valeur économique et valeurs d’entreprise [Agilité, Responsabilité, Engagement].

Dans ce contexte, sa mission est de conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation digitale, concevoir, réaliser et opérer des systèmes d‘information agiles, résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en mode Saas. Ainsi, ils seront dotés d’atouts IT et digitaux indispensables à leur performance.

Pour cela, son ambition est d’être le partenaire de confiance des mille premières entreprises françaises publiques et privées, appuyée par deux caractéristiques majeures : la Proximité client et l’Excellence.

Synthèse & Perspective

Dans un contexte marché (Logiciels & Services) plus favorable (+4,8% _ Numeum), Groupe Open réalise un premier semestre satisfaisant, soutenu par le redressement de ses indicateurs d’activité.

Pour l’année 2021, Groupe Open anticipe une croissance par rapport à 2019 du chiffre d’affaires et du résultat opérationnel courant.

Les résultats du 1er semestre 2021 seront commentés

par Valérie Benvenuto, Frédéric Sebag et Guy Mamou-Mani

au cours de la réunion SFAF qui aura lieu – en ligne - jeudi 23 Septembre à 11h30.

Le support de présentation sera disponible dès la fin de la réunion sur le site web de Groupe Open

Le Chiffre d’Affaires du troisième trimestre 2021 sera publié

jeudi 21 Octobre 2021 par communiqué de presse, après bourse.

Annexe : Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS)

Groupe Open utilise l’indicateur financier suivant, non défini par les normes IFRS : Croissance organique

Cet indicateur – Croissance organique - est calculé ainsi :

Cet indicateur mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variation de périmètre ;

L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours.

L’effet périmètre est constitué : des ventes de l’année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à leur date anniversaire d’intégration, de la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l’année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à la date anniversaire de la cession.



Agrégat 06 2021 06 2020 Variation en % Dont effet change Dont effet Périmètre Dont croissance organique Chiffre d’affaires net 166,7 147,9 12,7% 0% 5,4% 7,3%

A propos de Groupe Open

Avec 3700 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 296M€ en 2020, Groupe Open se positionne comme le partenaire de confiance des grandes entreprises françaises publiques et privées, engagé dans leur transformation IT et digitale et intervient principalement en France et à l’international au Luxembourg et Roumanie.

Sa mission : conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, réaliser et opérer des systèmes d’information agiles, résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en mode Saas, en s’appuyant sur ses trois activités : Digital Consulting, Digital & IT Services, Digital Solutions.

Groupe Open inscrit sa raison d’être dans une logique d’avenir « Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des valeurs humaines et environnementales » en cohérence avec ses valeurs d’entreprise : Agilité, Responsabilité, Engagement.

Pour en savoir plus sur Groupe Open : www.open.global

