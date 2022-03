Groupe Open enregistre une forte amélioration de sa rentabilité opérationnelle en 2021

Groupe Open a dévoilé des résultats 2021 en nette amélioration. En Bourse, l’action de l'entreprise de services du numérique grappille 0,30% à 33,10 euros, proche des 33,50 euros du projet d'offre publique d'achat simplifiée de son actionnaire de contrôle. L’année dernière, le résultat opérationnel courant est ressorti à 18,6 millions d’euros, en croissance de 45% pour un chiffre d’affaires de 336 millions d’euros, en progression de 13,5% dont 9,2% organique.



" Cette performance s'explique par la combinaison favorable d'une croissance de l'effectif productif, intégrant celui de Neos-SDI, d'un meilleur taux d'occupation et d'un effet jour favorable, en regard d'une année 2020 fortement impactée par la pandémie ", a précisé Groupe Open.



La trésorerie nette de l'entreprise de services du numérique s'élève à 29 millions d'euros.



A l'image de la performance enregistrée en 2021, Groupe Open confirme ses ambitions de croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant sur l'année 2022.



Pour rappel, New Go, actionnaire de contrôle de Groupe Open, a déposé le 2 février 2022 un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société au prix unitaire de 33,50 euros, laquelle sera suivie d'un retrait obligatoire dans la mesure où New Go a franchi le seuil de 90% du capital de Groupe Open le 18 février 2022 puis le seuil de 90% des droits de vote de Groupe Open le 24 février 2022. Le 2 mars 2022, Groupe Open a procédé au dépôt du projet de note d'information en réponse au projet d'offre publique d'achat simplifiée visant ses actions initiée par la société New Go.