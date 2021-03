Groupe Open : Résultats Annuels 2020

Chiffre d’Affaires : 296 M€ | -2,5%

Résultat Opérationnel Courant : 12,7 M€ | -16%

Groupe Open (Paris:OPN) (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publie ses résultats de l’année 2020.

Résultats annuels 2020

2020 2019 Croissance Chiffre d’Affaires 296,2 303,9 -2,5% Résultat opérationnel courant 12,7 15,1 -15,9% % ROC 4,3% 5,0% Autres produits et charges opérationnels -1,1 -2,9 Résultat opérationnel 11,6 12,2 -4,9% Résultat financier -0,9 -1,0 Charge d’impôt -5,7 -6,7 Résultat net des activités poursuivies 5,0 4,5 +11,1% Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession* -1,6 -2,0 Résultat net 3,4 2,5 *Cession des Pays-Bas en novembre 2020

Sur cette année 2020, Groupe Open affiche des indicateurs d’activité en retrait :

- un chiffre d’affaires de 296 millions d’euros, en décroissance de 2,5% dont 3,3% en organique.

- un résultat opérationnel courant de 12,7 millions d’euros, en décroissance de 16%.

Pour rappel :

- Groupe Open a eu recours à l’activité partielle de mars à juillet 2020. Ce qui a permis de limiter l’impact de la décroissance du chiffre d’affaires sur le résultat opérationnel courant.

- Groupe Open a procédé à l’acquisition en novembre 2020 de la société Neos-SDI, société de conseil et d’ingénierie informatique, spécialiste de l’environnement Microsoft. Cette dernière contribue au chiffre d’affaires 2020 à hauteur de 2,5 millions d’euros.

Effectifs et Taux d’occupation

Impacts directs de la crise sanitaire, la décroissance enregistrée s’explique par la baisse du taux d’occupation et de l’effectif productif interne (3 111 collaborateurs à fin décembre 2020 vs 3 250 à fin décembre 2019 à périmètre constant, hors Neos-SDI).

Répartition du Chiffre d’Affaires et du Résultat Opérationnel Courant par géographie :

En M€ 2020 2019 CA France 289,7 298,3 ROC France 12,1 15,3

En M€ 2020 2019 CA International 6,5 5,6 ROC International 0,6 -0,2

Situation financière 2020

BILAN ET FLUX DE TRESORERIE

En M€ 2020 2019 En M€ 2020 2019 Ecarts d’acquisition 115,3 106,9 Capitaux propres 116,4 112,8 Droits d’utilisation IFRS16 18,3 21,4 Endettement financier 6,8 10,8 Dettes liées aux obligations locatives 19,4 22,7 Trésorerie 34,4 28,0 Autres passifs financiers 6,7 5,8 Actif courant 103,3 99,6 Passif courant 112,2 98,4 Total ACTIF 255,8 248,3 Total PASSIF 255,8 248,3

La structure financière est stable et solide avec une situation de trésorerie de 34,4 millions d’euros. La structure financière se renforce avec une très bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement. La trésorerie nette de 21 millions d’euros traduit la solidité financière de Groupe Open.

En M€ 2020 2019 Flux net de trésorerie généré par l’activité 28,4 16,4 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -13,8 -5,3 Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement -8,2 -15,0 Variation de la trésorerie nette 6,4 -4,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture 28,0 32,2 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 34,4 28,2

La génération de trésorerie 2020 traduit :

- le flux net de trésorerie généré par l’activité, avec une amélioration de la performance sur les créances et encours clients.

- le flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement, avec notamment l’investissement lié au rachat de la société Neos-SDI.

- le flux net de trésorerie lié aux opérations de financement, notamment les frais et remboursements d’emprunts.

Situation 2020

Malgré une activité perturbée par la pandémie, Groupe Open recense quelques faits marquants :

- Une progression significative de la représentation du secteur public dans le chiffre d’affaires 2020, se fixant à 25%, entre le secteur Banque Finance Assurance (30%) et Energie (13%).

Cette forte croissance s’explique par un très bon accompagnement de ce secteur d’activité, illustré par le gain de nouveaux marchés au service de la modernisation des usages des citoyens.

- Avec l’intégration de Neos-SDI, l’expertise Microsoft représente plus de 400 collaborateurs certifiés faisant de Groupe Open un acteur de premier plan sur les solutions collaboratives Microsoft 365 et Modern Workplace.

- Groupe Open confirme la bonne résistance de son activité Agences Digitales & Solutions, à plus de 29 millions d’euros de chiffre d’affaires, en stabilité par rapport à 2019.

- Sur le Cloud, Groupe Open a renforcé son alliance avec ses deux partenaires stratégiques, Microsoft et Amazon Web Services (AWS), via un plan de certifications de ses collaborateurs et de ses Centres de Production. Groupe Open a également acquis le statut Advanced Partner OVHcloud pour certains marchés publics.

- Dans le cadre de son engagement sociétal, Groupe Open a déployé de nouvelles initiatives comme le Mécénat de Compétences, proposant ainsi à ses collaborateurs une plateforme leur permettant de faire don au monde associatif de leur temps et compétences. Par cet engagement solidaire, Groupe Open accompagne ses collaborateurs, cherchant plus de sens à leur parcours professionnel en s’impliquant de façon active dans la solidarité.

Covid-19 – Mesures entreprises

L’actualité du COVID-19 et les consignes de prévention relayées par les autorités du pays ont fait l’objet d’un suivi quotidien par la Direction Générale de Groupe Open.

Dans cette période inédite, l’enjeu est d’assurer la sécurité de tous les collaborateurs ainsi que la poursuite de l’activité de Groupe Open, et de contribuer à la maitrise de la propagation du virus.

Les mesures déployées sur l’année 2020 :

- Continuité d’activité avec ses clients assurée par une gouvernance dédiée

- Recours massif au Télétravail

- De mars à juillet 2020, 1 250 collaborateurs ont été mis en Activité Partielle. Ce dispositif a été arrêté au 1er août 2020.

- Groupe Open n’a pas eu recours au Prêt Garanti par l’Etat.

Offre Publique d’Achat

Les fondateurs Frédéric Sebag, Laurent Sadoun, Guy Mamou-Mani, Valérie Benvenuto et Montefiore Investment détiennent 72,5% des actions Groupe Open (via New GO).

Le reste du capital est détenu par Amiral Gestion (10,5%) et le public (17%).

Perspectives

Dans un contexte toujours incertain combiné à une faible visibilité, Groupe Open, grâce à ses fondamentaux solides, anticipe une croissance de son chiffre d’affaires comme de son résultat opérationnel courant pour l’année 2021.

Compte tenu de la crise sanitaire actuelle,

la réunion SFAF se tiendra jeudi 1er avril à 11h30 en conférence call, via Teams.

Le support de présentation sera disponible

sur le site web de Groupe Open

L'annonce du Chiffre d'Affaires du 1er trimestre 2021

s'effectuera par communiqué de presse Jeudi 22 Avril 2021 après bourse.

(*) Nota bene : Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS)

Groupe Open utilise l’indicateur financier suivant, non défini par les normes IFRS : Croissance organique

Cet indicateur – Croissance organique - est calculé ainsi :

Cet indicateur mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variation de périmètre ;

L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours.

L’effet périmètre est constitué : Des ventes de l’année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à leur date anniversaire d’intégration, De la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l’année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à la date anniversaire de la cession.



Agrégat 12/2020

(m€) 12/2019

(m€) Variation en

% Dont effet

change Dont effet

Périmètre Dont

croissance

organique Chiffre d’affaires net 296,2 303,9 -2,5% 0% 0,8% -3,3%

A propos de Groupe Open

Avec 3700 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 296M€ en 2020, Groupe Open se positionne comme un acteur majeur des services du numérique et intervient principalement en France et à l’international au Luxembourg et Roumanie.

Groupe Open accompagne au quotidien les entreprises et les organisations dans leur transformation industrielle et digitale avec une offre de bout en bout, IT et digitale, efficace sur toute la chaine de valeurs des entreprises. Son objectif : Transformer les systèmes d’information de ses clients pour répondre à leurs nouveaux Business Model digitaux avec une garantie de stabilité, de contrôle et de coûts maîtrisés en répondant aux enjeux de mise sur le marché, d’agilité, de rapidité et d’expérimentations.

Groupe Open inscrit sa démarche dans une logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, Passion et Engagement.

Pour en savoir plus sur Open : www.open.global

