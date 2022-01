Groupe Open – Chiffre d'Affaires 2021 : 336 M | +13,5% dont 9,2% organique

Regulatory News:

Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publie le chiffre d’affaires de l’année 2021.

En M€ 2021 2020 Croissance Croissance Organique France Consolidé France Consolidé France Consolidé Consolidé 1er trimestre 81,6 83,2 76,7 78,5 +6,3% +6,1% +0,8% 2ème trimestre 81,9 83,4 67,8 69,4 +20,7% +20,2% +14,6% 3ème trimestre 75,9 77,5 67,1 68,6 +13,2% +13,0% +7,9% 4ème trimestre 90,2 92,1 78,1 79,7 +15,5% +15,5% +13,8% TOTAL 329,5 336,3 289,7 296,2 +13,7% +13,5% +9,2%

Le chiffre d’affaires de l’année 2021 se fixe à 336 millions d’euros, en croissance de 13,5% dont 9,2% en organique.

Dans le prolongement des précédents trimestres, cette performance annuelle s’explique principalement par l’amélioration de ces indicateurs d’activité, Taux d’occupation comme Taux journalier moyen, avec un recours renforcé sur la sous-traitance. L’effectif productif interne accompagne cette tendance et enregistre en décembre 2021, 3 370 collaborateurs vs 3 280 à fin décembre 2020.

Offre Publique d’Achat

Pour rappel, le 11 Janvier 2022, New Go* a annoncé un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Groupe Open au prix unitaire de 33,50 €, éventuellement suivie d’un retrait obligatoire si les conditions étaient réunies.

L'Offre est motivée par la volonté de Groupe Open de ne plus faire appel au marché pour se financer, par la volonté de New Go de proposer aux actionnaires minoritaires de Groupe Open de bénéficier d’une liquidité totale et par la volonté de New Go d’alléger les contraintes réglementaires et de coûts induites par la cotation de Groupe Open.

Le communiqué de presse relatif à cette annonce est disponible sur le site internet de la société.

Perspectives

Comme annoncé lors de la publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre, Groupe Open confirme ses prévisions de croissance 2021 du résultat opérationnel courant en valeur et en taux, par rapport à 2019.

*Contrôlée par les « dirigeants fondateurs » de Groupe Open agissant de concert avec la société Montefiore Investment V S.L.P. Les « dirigeants fondateurs » désignant M. Frédéric Sebag, M. Laurent Sadoun, M. Guy Mamou-Mani et Mme Valérie Benvenuto, ainsi que leur holding personnelle et les membres de leur famille concernés.

Les résultats financiers de 2021 seront publiés le Mardi 15 Mars 2022

et commentés par Valérie Benvenuto, Frédéric Sebag et Guy Mamou-Mani

au cours de la réunion qui aura lieu le Mercredi 16 Mars 2022.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022

sera publié le jeudi 21 avril 2022 après bourse.

(*) Nota bene : Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS)

Groupe Open utilise l’indicateur financier suivant, non défini par les normes IFRS : Croissance organique

Cet indicateur – Croissance organique - est calculé ainsi :

Cet indicateur mesure l’évolution du chiffre d’affaires net par rapport à la même période de l’année précédente, hors effet de change et hors variation de périmètre ;

L’effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l’année précédente aux ventes de l’année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l’année en cours.

L’effet périmètre est constitué : Des ventes de l’année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à leur date anniversaire d’intégration, De la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l’année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l’année précédente, et ce jusqu’à la date anniversaire de la cession.



Agrégat 12/2021 12/2020 Variation en % Dont effet change Dont effet Périmètre Dont croissance organique Chiffre d’affaires net 336,3 296,2 13,5% 0,0% 4,4% 9,2%

Avec 3800 collaborateurs et un chiffre d’affaires de 336 M€ en 2021, Groupe Open se positionne comme le partenaire de confiance des grandes entreprises françaises publiques et privées, engagé dans leur transformation IT et digitale et intervient principalement en France et à l’international au Luxembourg et Roumanie.

Sa mission : conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, réaliser et opérer des systèmes d’information agiles, résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en mode Saas, en s’appuyant sur ses trois activités : Digital Consulting, Digital & IT Services, Digital Solutions.

Groupe Open inscrit sa raison d’être dans une logique d’avenir « Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des valeurs humaines et environnementales » en cohérence avec ses valeurs d’entreprise : Agilité, Responsabilité, Engagement.

Pour en savoir plus sur Groupe Open : www.open.global

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20220120005866/fr/