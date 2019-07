Groupe PSA : 1,9 million d'unités vendues dans le Monde au premier semestre

Regulatory News:

Groupe PSA (Paris:UG) :

« Malgré le déclin des marchés automobiles mondiaux au premier semestre, nos équipes commerciales ont réussi à développer nos parts de marché dans plusieurs pays, notamment en Europe et en Afrique. Le déploiement rigoureux de nos « Core Model » et « Core Techno » stratégies est un atout décisif pour réaliser des ventes rentables et améliorer la satisfaction des clients. » déclare Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA.

L'offensive électrique est en cours avec l’objectif de disposer d’une gamme 100% électrifiée3 dès 2025

Le Groupe PSA ambitionne de devenir un acteur majeur de la mobilité électrifiée avec tous les nouveaux modèles dorénavant proposés en version hybride rechargeable ou tout électrique: DS 3 CROSSBACK E-TENSE, Peugeot e-208, e-2008 et Opel Corsa-e en version 100% électrique et DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4X4, Peugeot 3008 HYbrid et HYbrid4, Peugeot 508 & 508 SW HYbrid, Opel Grandland X Hybrid4 et Citroën C5 Aircross SUV Hybrid en version hybride rechargeable.

Le Groupe PSA prépare également une gamme complète de véhicules utilitaires électrifiés à l'horizon 2025, à commencer par Citroën Berlingo et Peugeot Partner qui sont déjà disponibles en version électrique. La nouvelle génération électrifiée de ces véhicules pour Peugeot, Citroën et Opel / Vauxhall sera disponible d'ici 2021. Le Groupe a présenté en avril dernier les versions électrifiées de Peugeot Boxer et Citroën Jumper au salon du véhicule utilitaire de Birmingham. Il a également annoncé une version électrifiée pour 2020 dans le segment des fourgonnettes.

Quatorze nouveaux véhicules électrifiés seront lancés en deux ans seulement.

Europe : croissance rentable dans un marché en recul

Dans un marché en baisse sur le premier semestre (-2,4%), la part de marché du Groupe atteint 17,4% en croissance sur l'ensemble de ses marchés principaux et notamment en Italie (+1,1), en France (+0,7), au Royaume-Uni (+0,2), en Allemagne (+0,1) et en Espagne (+0,1).

Cette performance est tirée par les excellents résultats de Citroën, qui a enregistré un record de ventes depuis huit ans avec la plus forte croissance au sein du Top12 marques. La marque a ainsi gagné 0,3 point de part de marché en Europe, notamment grâce au succès de sa gamme de SUV (C5 Aircross et C3 Aircross).

Opel Vauxhall poursuit son développement depuis l’automne dernier et accroit légèrement sa part de marché. Elle a notamment augmenté en France (0,2 pt), au Royaume-Uni (+0,2 pt) et en Italie (+0,7 pt). La marque a continué en parallèle à se concentrer sur la réalisation de ventes rentables. Combo, Crossland X et Grandland X portent l'essentiel de cette performance. Opel Vauxhall bénéficiera du lancement de la nouvelle Corsa au second semestre.

La part de marché de Peugeot est stable en Europe. Au-delà du succès continu de ses SUV 3008/5008, Peugeot progresse également grâce à la famille 508, dont le nouvelle version SW est encours de lancement ,récompensée par de nombreux prix: la berline 508 est première en France depuis son lancement. Peugeot bat également son précédent record de ventes de véhicules utilitaires légers au 1er semestre.

DS Automobiles confirme la croissance durable de la marque (+ 1,7% par rapport au premier semestre 2018 et + 16% au deuxième trimestre par rapport à 2018) avec DS 7 CROSSBACK - leader des SUV Premium en France au premier semestre - et DS 3 CROSSBACK, lancé en mai en France et numéro 1 en termes d’immatriculation de SUV premium en juin en France.

Le Groupe PSA maintient également sa position de leader sur le marché des véhicules utilitaires avec une part de marché stable à 24,7 %.

Moyen-Orient - Afrique : empreinte industrielle opérationnelle.

La part de marché du Groupe PSA a augmenté sur ses principaux marchés: Maroc (+ 4,7 points), Égypte (+ 3,5 points), Algérie (+ 2,7 points) et Turquie (+ 0,5 pt). L’évolution des ventes est impactée par l’arrêt des activités en Iran4 et le ralentissement du marché turc (-44,8%).

Avec le démarrage de la production à l'usine de Kenitra au Maroc, le Groupe sera en mesure de produire des modèles répondant aux attentes des clients et servant ses ambitions commerciales dans la région.

Chine et Asie du Sud-Est : améliorer le business model en Chine

Dans un marché chinois en fort recul, les ventes du Groupe sont en baisse de 62,1%. DS a maintenu ses parts de marché. Le Groupe travaille sur des plans d'action avec ses partenaires pour faire face aux enjeux actuels et abaisser le seuil de rentabilité des JVs.

L'offensive électrique est en cours avec le lancement des Peugeot 508L PHEV, BEV Peugeot 2008 et DS 3 CROSSBACK en 2020.

Les exportations du hub malaisien NAM5 ont démarré avec les Peugeot 3008 et 5008.

Amérique latine : vents contraires en Argentine

Les ventes du Groupe en Amérique latine, ont reculé de 29,3%, avec un fort ralentissement du marché argentin (-50,3%). Le Groupe a cependant stabilisé sa part de marché au Brésil, grâce au succès du SUV C4 Cactus et à l’offensive VUL. Il a maintenu sa position au Chili et s’est amélioré au Mexique dans des marchés en baisse. Opel a progressé dans la région avec des ventes en hausse de 10%.

Cette tendance encourageante résulte du succès des SUV et des lancements récents: Citroën C5 Aircross et Peugeot 2008, complétés par Citroën C4, Peugeot Rifter et bientôt DS 3 CROSSBACK. L'offensive VUL se poursuit également avec les lancements récents des nouveaux Peugeot Partner, Citroën Berlingo et Opel Combo.

Inde-Pacifique : ventes en hausse (+2,3%)

Le succès récurrent du Groupe au Japon se poursuit avec des ventes en hausse de 16%. Le Groupe PSA a franchi une nouvelle étape en annonçant en avril le lancement de la marque Citroën en Inde et en démarrant la production de boîtes de vitesses (usine de Hosur) avec son partenaire AVTEC Ltd (une société du groupe CK Birla).

Eurasie: préparer le retour de la marque Opel

Face à une tendance à la baisse du marché russe (-2,4%), la part de marché du Groupe PSA est en légère baisse (-0,2 pt). Le groupe lance DS Automobiles en Ukraine avec l'ouverture du premier DS Store en juillet. Le groupe prépare également le retour de la marque Opel en Russie, avec les modèles Zafira Life et Grandland X, disponibles dans quelques mois.

Ventes mondiales consolidées par région

S1 2018 S1 2019 REGION PSA MARQUE Volume Volume %Var Europe PEUGEOT 650 104 639 385 -1,65% CITROËN 444 295 455 855 2,60% DS 28 326 28 801 1,68% OV 550 956 554 085 0,57% TOTAL 1 673 681 1 678 126 0,27% Chine & Asie du PEUGEOT 91 077 33 068 -63,69% Sud Est CITROËN 69 333 29 123 -58,00% DS 2 049 1 757 -14,25% OV 487 221 -54,62% TOTAL 162 946 64 169 -60,62% Amérique Latine PEUGEOT 64 386 41 518 -35,52% CITROËN 32 776 26 970 -17,71% DS 474 343 -27,64% OV 397 465 17% TOTAL 98 033 69 268 -29,34% Afrique PEUGEOT 185 691 39 930 -78,50% Moyen-Orient CITROËN 19 963 17 921 -10,23% DS 593 769 29,68% OV 19 886 12 945 -34,90% TOTAL 226 133 71 565 -68,35% Inde Pacifique PEUGEOT 10 006 9 463 -5,43% CITROËN 3 052 3 643 19,36% DS 283 538 90,11% TOTAL 13 341 13 644 2,27% Eurasie PEUGEOT 4 412 3 698 -16,18% CITROËN 3 142 2 522 -19,73% DS 29 9 -68,97% OV 106 341 ++ TOTAL 7 689 6 570 -14,55% Total PEUGEOT 1 005 676 767 062 -23,73% CITROËN 572 561 536 034 -6,38% DS 31 754 32 217 1,46% OV 571 832 568 029 -0,67% TOTAL 2 181 823 1 903 370 -12,76%

A propos du Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall - et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

Direction de la Communication - www.groupe-psa.com - +33 6 61 93 29 36 - @GroupePSA

1 Au Maroc

2 4 BEV : DS 3 CROSSBACK E-TENSE + e-208 + e-2008 + Corsa-e et 5 PHEV : 3008 HYbrid & HYbrid4 + 508 & 508 SW HYbrid + Grandland Hybrid4 + DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4, Citroën C5 Aircross SUV Hybrid en version hybride rechargeable

3 100% électrique ou hybride rechargeable

4 Les ventes de véhicules fabriqués en Iran ne sont plus comptabilisées dans les ventes mondiales consolidées depuis le 1 mai 2018.

5 Naza Automotive Manufacturing

