Groupe PSA : Communiqué du Conseil de Surveillance

Lors de sa réunion du 23 juillet 2018, le Conseil de Surveillance a pris acte de la nomination par Dongfeng Motor International (DFG), de son représentant permanent au Conseil de Surveillance, M. LI Shaozhu, en remplacement de M. LIU Weidong, démissionnaire.

M. LI Shaozhu représentera Dongfeng Motor International jusqu’au terme du mandat de la société, qui arrivera à échéance lors de l’Assemblée Générale de 2022. Il apportera au Conseil ses compétences en matière de ressources humaines, de responsabilité sociale et environnementale ainsi que sa connaissance du monde industriel et automobile.

Le Conseil de Surveillance a également pris acte de la nomination, par le Comité Mondial Groupe du 22 juin dernier, de M. Christian LAFAYE, en qualité de membre représentant les salariés au Conseil de Surveillance. Son mandat d’une durée de 4 ans expirera lors du Comité Mondial Groupe de 2022. M. Christian LAFAYE remplace M. Jean-François KONDRATIUK, dont le mandat est arrivé à échéance.

M. Christian LAFAYE est collaborateur du Groupe PSA depuis 1976 et exerce son activité sur le site de Sept-Fons. Il apporte au Conseil ses connaissances de l’entreprise et de l’industrie automobile mais aussi des instances sociales, ayant exercé plusieurs mandats au sein du CE de Sept-Fons pendant dix-huit ans puis ayant été Délégué Syndical Central.

Le Conseil de Surveillance a nommé M. LI Shaozhu au Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, M. Christian LAFAYE au Comité Stratégique et au Comité Asia Business Development et M. AN Tiecheng au Comité Stratégique en complément de ses fonctions de Président du Comité Asia Business Development et de membre du Comité Financier et d’Audit.

Par ailleurs, sur proposition de DFM et conformément au pacte des actionnaires, le Conseil de Surveillance a conféré le titre de Vice-Président à M. LI Shaozhu, représentant permanent de DFG, membre du Conseil de Surveillance.

Le Conseil tient à remercier très vivement M.LIU Weidong et M. Jean-François KONDRATIUK pour leurs contributions positives aux travaux du Conseil.

Toutes les informations sur la composition du Directoire, ainsi que du Conseil de Surveillance et de ses comités sont disponibles sur le site internet de la Société, rubrique Gouvernance : https://www.groupe-psa.com/fr/finance/gouvernance/.

