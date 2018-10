Groupe PSA : Communiqué du Conseil de Surveillance

Regulatory News:

Groupe PSA (Paris:UG) :

Lors de sa réunion du 23 octobre 2018, le Conseil de Surveillance a décidé, sur recommandation du Comité des Nominations, des Rémunérations et de la Gouvernance, de désigner M. Louis Gallois, membre indépendant du Conseil, ainsi que Président du Conseil, en qualité de membre du Comité Financier et d’Audit.

M. Louis Gallois mettra au profit du Comité Financier et d’Audit de Peugeot S.A. son expérience et ses compétences financières.

M. Louis Gallois a accepté la désignation et a souhaité ensuite renoncer à son mandat au sein du Comité Stratégique, afin de maintenir équilibrée la composition des Comités du Conseil.

M. Robert Peugeot, Président du Comité Stratégique a tenu à remercier M. Louis Gallois pour son travail et ses contributions positives au sein du Comité Stratégique

Toutes les informations sur la composition du Directoire, ainsi que du Conseil de Surveillance et de ses comités sont disponibles sur le site internet de la Société, rubrique Gouvernance : https://www.groupe-psa.com/fr/finance/gouvernance/.

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181023006262/fr/