Groupe PSA : Croissance du chiffre d’affaires de +7,8% au 3ème trimestre 2018

Le chiffre d’affaires du Groupe PSA au troisième trimestre 2018 s’élève à 15 428 M€ contre 14 309 M€ au troisième trimestre 2017. La croissance cumulée depuis le début du plan Push to Pass à taux de change et périmètre constants s’élève à 21,6%1.

Le chiffre d’affaires de la division Automobile PCD s’établit à 8 485 M€ en hausse de 0,8% par rapport au 3ème trimestre 2017. L’impact positif du mix produit (+2,2%), des ventes à partenaires (+1,4%), du prix (+1,5%) et autres (+0,9%) font plus que compenser les effets négatifs des taux de change (-2,3%) et des volumes (-2,9%). Le chiffre d’affaires de la division Automobile OV est de 3 877 M€ au 3ème trimestre 2018 contre 2 789 M€ au troisième trimestre 20171.

Avec un total de 703 000 véhicules vendus, les ventes mondiales du 3ème trimestre 2018 sont en hausse en Europe et en baisse hors d’Europe notamment en raison de la suspension des opérations en Iran depuis mai 2018.

Le stock de PCD à fin septembre 2018 est de 402 000 véhicules2 (y compris le stock détenu par le réseau indépendant), en augmentation de 33 000 véhicules par rapport à fin septembre 2017. Le stock d’OV est de 173 000 véhicules à fin septembre 2018 (y compris le stock détenu par le réseau indépendant), en baisse de 64 000 véhicules par rapport à fin septembre 2017.

Philippe de Rovira, Directeur Financier du Groupe PSA et membre du Comité exécutif, déclare: « La mise en œuvre du plan stratégique Push to Pass et du plan PACE! de redressement d’Opel Vauxhall démontre à nouveau qu’elle est un levier essentiel pour atteindre un niveau de performance durable en dépit d’un contexte difficile. »

Perspectives de marché : En 2018, le Groupe prévoit un marché automobile en hausse de 2% en Europe, de 3% en Amérique latine, 10% en Russie et 1% en Chine.

Objectifs opérationnels

Le plan Push to Pass fixe les objectifs suivants pour le Groupe PSA (hors Opel Vauxhall) :

- une marge opérationnelle courante3 moyenne supérieure à 4,5 % pour la division automobile sur la période 2016-2018 et une cible supérieure à 6 % en 2021 ;

- une croissance de 10 % du chiffre d’affaires du Groupe entre 2015 et 20181, en visant 15 % supplémentaires d’ici 20216.

Calendrier Financier

26 février 2019 : Résultats annuels 2018

Chiffre d’affaires 9 mois 2018 versus 9 mois 2017 En million d’Euros 9M 2017 9M 2018 Variation Automobile – Peugeot Citroen DS 28 306 30 634 +2 328 Automobile – Opel Vauxhall * 2 789 13 823 +11 034 Faurecia ** 12 334 13 005 +671 Autres activités et éliminations *** (1 568) (3 439) -1 871 Chiffre d’affaires Groupe 41 861 54 023 +12 162

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018 En million d’Euros Q3 2017 Q3 2018 Variation Automobile – Peugeot Citroen DS 8 419 8 485 +66 Automobile – Opel Vauxhall * 2 789 3 877 +1 088 Faurecia ** 3 789 4 014 +225 Autres activités et éliminations *** (688) (948) -260 Chiffre d’affaires Groupe 14 309 15 428 +1 119

* Depuis l’acquisition d’Opel Vauxhall au 1er août 2017

** Application d’IFRS15 avec 2017 retraité (excluant essentiellement les monolithes)

*** Y compris les activités restantes de Banque PSA Finance

Ventes mondiales consolidées du troisième trimestre 2018 Ventes mondiales consolidées T3 2017 9M T3 2018 9M Δ 18/17 Δ 18/17 Estimations (en milliers)* 2017 2018 T3 9M Europe** Peugeot 225,5 825,4 228,9 879,0 1,5% 6,5% Citroën 147,8 561,4 146,8 591,1 -0,6% 5,3% DS 9,0 31,7 6,4 34,8 -28,8% 9,7% PCD 382,3 1 418,4 382,2 1 504,9 0,0% 6,1% Opel Vauxhall 158,4 158,4 202,4 753,4 27,8% 375,5% PCD+OV 540,8 1 576,8 584,6 2 258,3 8,1% 43,2% Moyen-Orient & Afrique*** Peugeot 131,0 379,4 12,7 198,4 -90,3% -47,7% Citroën 12,8 41,4 6,5 26,4 -49,2% -36,2% DS 0,3 1,2 0,4 1,0 32,1% -14,8% PCD 144,1 422,0 19,6 225,8 -86,4% -46,5% Opel Vauxhall 6,4 6,4 4,3 24,2 -33,0% 277,0% PCD+OV 150,5 428,4 23,9 250,0 -84,1% -41,6% Chine - Asie du Sud Est Peugeot 58,1 161,3 25,1 116,2 -56,8% -28,0% Citroën 30,2 76,3 22,6 91,9 -25,3% 20,5% DS 1,3 4,4 1,4 3,4 6,6% -23,0% PCD 89,6 242,0 49,0 211,5 -45,3% -12,6% Opel Vauxhall 0,2 0,2 0,0 0,5 -98,7% 226,0% PCD+OV 89,8 242,2 49,0 212,0 -45,4% -12,5% Amerique latine Peugeot 35,0 97,4 23,4 87,8 -33,0% -9,9% Citroën 17,1 50,3 11,7 44,4 -31,6% -11,7% DS 0,4 1,0 0,2 0,7 -50,4% -36,5% PCD 52,4 148,8 35,3 132,9 -32,7% -10,7% Opel Vauxhall 0,0 0,0 0,3 0,7 NS NS PCD+OV 52,4 148,8 35,6 133,6 -32,1% -10,2% Inde - Pacifique Peugeot 4,2 11,9 4,4 14,4 4,4% 21,5% Citroën 1,6 4,1 1,2 4,2 -25,3% 2,6% DS 0,1 0,6 0,2 0,5 40,3% -22,0% PCD 6,0 16,6 5,8 19,1 -2,5% 15,2% Opel Vauxhall 0,0 0,0 0,0 0,0 NS NS PCD+OV 6,0 16,6 5,8 19,1 -2,5% 15,2% Eurasie Peugeot 1,9 5,7 1,9 6,3 0,9% 10,6% Citroën 1,5 4,2 1,4 4,5 -8,2% 8,5% DS 0,0 0,1 0,0 0,0 -82,6% -50,0% PCD 3,4 9,9 3,3 10,9 -3,7% 9,3% Opel Vauxhall 0,1 0,1 0,1 0,2 -48,0% 58,0% PCD+OV 3,5 10,0 3,3 11,0 -5,0% 10,0% Ventes mondiales consolidées totales Peugeot 455,8 1 481,1 296,5 1 302,2 -34,9% -12,1% Citroën 210,9 737,6 190,1 762,6 -9,9% 3,4% DS 11,2 39,1 8,6 40,4 -22,9% 3,4% PCD 677,8 2 257,8 495,2 2 105,2 -26,9% -6,8% Opel Vauxhall 165,1 165,1 207,1 778,9 25,4% 371,8% PCD+OV 842,9 2 422,9 702,3 2 884,1 -16,7% 19,0%

* Véhicules montés, CKD’s et véhicules vendus sous licence.

** Europe = UE + AELE + Albanie + Croatie + Kosovo + Macédoine + Serbie

*** incluant 141 k unités vendues en 2018 sous licence Peugeot par Iran Khodro jusqu’au 30 Avril 2018.

1 Le chiffre d’affaires du Groupe PSA inclut Opel Vauxhall (OV) depuis le 1er août 2017. Il ne prend pas en compte l’impact de l’hyperinflation en Argentine tel que défini par IAS29. L’estimation de cet impact est en cours.

2 Part de marché PCD, T3 2018 vs T3 2017

3 Au 30/09/2018, croissance à taux de change constant (2015) et périmètre constant (hors OV) versus le chiffre d’affaires au 30/09/2015.

4 Hors JV Chine et Iran, y compris réseau indépendant.

5 Résultat Opérationnel Courant rapporté au chiffre d’affaires.

6 A taux de change constants (2015) et périmètre constant (excluant OV)

