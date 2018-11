Groupe PSA : Free2Move lance son service d’autopartage à Paris

Regulatory News:

Groupe PSA (Paris:UG) :

Dès lundi 3 décembre, Free2Move Paris met à disposition une flotte de 550 voitures électriques Peugeot i0n et Citroën C-Zéro.

L’expérience d’utilisation est simple et pratique grâce à l’application Free2Move Paris.

Deux formules sont disponibles sans durée minimale de location : Un tarif à 0,32€/minute avec un abonnement à 9,90€/mois (sans engagement) pour un usage régulier, Un tarif à 0,39€/minute sans abonnement pour un usage occasionnel, Les frais d'assurance sont inclus.

Ce service d'autopartage fonctionne en stationnement libre et gratuit dans Paris. Il est possible de se garer sur les places de voirie autorisées ainsi que sur certaines places réservées aux véhicules électriques (ex Autolib).

Le service Free2Move Paris est disponible 24/7. Les voitures sont régulièrement rechargées par des équipes dédiées.

Brigitte Courtehoux, Directrice de la marque Free2Move déclare : « Deux ans après son lancement, Free2Move compte déjà plus de 1,5 million d’utilisateurs dans 12 pays avec une flotte de 65 000 véhicules. Nous sommes heureux de lancer notre service d’autopartage à Paris et nous visons également à déployer prochainement notre offre dans les alentours de la capitale. »

À propos de Free2Move

Créée en septembre 2016, la marque Free2Move fédère l’ensemble des services de nouvelles mobilités du Groupe PSA pour satisfaire les différents besoins de déplacement de ses clients particuliers et professionnels (services d’autopartage, de gestion de flotte et de location longue durée multimarques). Free2Move compte aujourd’hui plus d’1,5 million de clients dans le monde. L’application Free2Move permet de choisir le moyen de transport le plus approprié en quelques clics.

Le service d’autopartage en stationnement libre est disponible 24/7 dans tous les arrondissements de la capitale.

Une expérience simple et pratique : l'application Free2Move Paris - téléchargeable depuis l'Apple Store et Google Play Store – vous permet d'identifier un véhicule disponible à proximité, de le réserver, de l'ouvrir, de repérer des places de stationnement réservées aux véhicules électriques puis de terminer la location.

: - téléchargeable depuis l’Apple Store et Google Play Store – vous permet d’identifier un véhicule disponible à proximité, de le réserver, de l’ouvrir, de repérer des places de stationnement réservées aux véhicules électriques puis de terminer la location. Deux formules sont disponibles : Pour un usage régulier : 0,32€/minute avec un abonnement à 9,90€/mois Pour un usage occasionnel :0,39€/minute sans abonnement

sont disponibles : Aucune durée minimale de location n’est exigée, les frais d’assurance et de stationnement dans la zone couverte sont inclus.

n’est exigée, les dans la zone couverte sont Pour s’inscrire : renseignez simplement vos coordonnées, votre permis de conduire, votre carte d’identité et vos données bancaires dans l’application Free2Move Paris.

