Groupe PSA : Free2Move lance son service d’autopartage à Wuhan

Regulatory News:

Groupe PSA (Paris:UG):

Aujourd’hui le service d’autopartage « Yiweixiang Free2Move Carsharing » est lancé à Wuhan avec une flotte de 300 véhicules électriques.

La flotte comprendra 3 000 véhicules dans le courant de l’année 2019.

Ce service est proposé par la co-entreprise Fengbiao Company réunissant trois acteurs : le Groupe PSA (50 %), Dongfeng Electric Vehicle Co., Ltd. (30 %) et Wuhan Electric Vehicle Demonstration Co., Ltd. (20 %).

(50 %), (30 %) et (20 %). Brigitte Courtehoux, Directrice des Services de Mobilité et de Connectivité du Groupe PSA déclare à l’occasion de ce lancement : « Nous sommes en train de déployer nos offres d’autopartage dans le monde entier avec notre marque Free2Move . Nous comptons déjà plus de trois millions de clients en Europe et en Amérique du Nord et nous sommes aujourd’hui ravis d’étendre nos activités en Chine et aujourd’hui à Wuhan afin que les habitants puissent bénéficier d’une offre de mobilité de qualité. »

Les usagers de Yiweixiang Free2Move Carsharing peuvent accéder au service depuis l’application Yiweixiang Free2Move Carsharing.

Le véhicule peut être récupéré puis déposé à n’importe quelle place de stationnement disponible sur la chaussée (free-floating).

Une équipe locale veille à ce que les habitants de Wuhan bénéficient de services de mobilité pratiques, conviviaux et sécurisés.

Le service est disponible dans la zone de développement économique et technologique de Wuhan dès aujourd’hui et s’étendra progressivement à l’ensemble de la ville de Wuhan.

La cérémonie d’inauguration a lieu ce jour en présence de : M. Li Lin, Directeur Adjoint du Comité administratif de la zone de développement économique et technologique de Wuhan ; M. Olivier Guyonvarch, Consul général de France à Wuhan ; M. An Tiecheng, Directeur Adjoint du Groupe Dongfeng ; Mme Brigitte Courtehoux, Directrice des Services de Mobilité et de Connectivité du Groupe PSA.



A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégie ‘Push to Pass ’constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie. Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur groupe-psa.com/fr.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180928005097/fr/