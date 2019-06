Groupe PSA : La prochaine génération d'Opel Astra sera produite à Rüsselsheim

Regulatory News:

Après la signature d'un accord avec le comité d'entreprise et IG Metall et comme mentionné dans le plan PACE!, le Groupe PSA (Paris:UG) investira dans l’usine de Rüsselsheim et sécurise l’avenir du site avec la production de la prochaine génération d’Opel Astra à partir de 2021.

L’Astra est traditionnellement l’un des modèles les plus populaires d’Opel. La prochaine génération, basée sur la plate-forme EMP2 du Groupe PSA, permettra également de produire une version électrifiée du best-seller du segment C à Rüsselsheim. La décision a été rendue possible par de nouvelles améliorations de la compétitivité de l'usine. L’Insignia, produit phare d’Opel, continuera également d’être fabriquée à Rüsselsheim.

« Il s’agit d’un important pas en avant pour l’usine de Rüsselsheim. Cet investissement permettra de travailler en deux équipes et de garantir l'avenir durable de l'usine de Rüsselsheim » a déclaré Michael Lohscheller, PDG d'Opel.

L'accord avec les partenaires sociaux permet aux employés de la production de véhicules nés en 1963 et avant de participer à un programme de retraite partielle. En outre, le programme volontaire sera réouvert pour les employés travaillant dans cette activité. Selon l'accord, 120 nouveaux apprentis par an seront embauchés à Rüsselsheim dans les années à venir.

« Ce résultat montre la détermination de toutes les parties prenantes impliquées pour parvenir à un résultat qui fonctionne pour toutes les parties. Rüsselsheim continuera de jouer un rôle important dans l'empreinte industrielle du Groupe PSA », a ajouté M. Lohscheller.

« L’augmentation de la compétitivité, de l’efficacité et de la qualité fait partie de l’ADN de la production du Groupe PSA et l’usine de Rüsselsheim a réalisé des avancées majeures dans tous ces domaines », a déclaré Yann Vincent, Directeur industriel et de la supply chain du Groupe PSA. « Je compte sur Rüsselsheim pour contribuer à la fabrication de la prochaine génération d'Opel Astra. »

L’Opel Astra, qui est actuellement produite à Ellesmere Port (Royaume-Uni) et à Gliwice (Pologne), fait partie intégrante de la gamme de modèles Opel depuis son introduction en 1991 en remplacement de la Opel Kadett et a remporté le prix « Car of the Year » en 2016. Le best-seller a déjà été produit dans l'usine de Rüsselsheim entre 2009 et 2015.

