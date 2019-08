Groupe PSA : Le partenariat stratégique entre SEGULA Technologies et Opel entre dans sa phase opérationnelle

Regulatory News:

Le partenariat stratégique conclu entre SEGULA Technologies et Opel est désormais officiellement lancé. La clôture de la transaction a eu lieu aujourd’hui. Ce partenariat prévoit la création d’un campus d’ingénierie à Rüsselsheim, qui viendra s’ajouter au centre R&D d’Opel et permettra de maintenir un grand nombre d’emplois hautement qualifiés dans la ville. Environ 700 collaborateurs vont d’ores et déjà passer d’Opel à SEGULA Technologies. L’ingénieriste reprendra en outre des immeubles et installations de Rüsselsheim et assurera les opérations du centre d’essais de Dudenhofen. Les conditions de travail des collaborateurs concernés (salaire, retraite, protection de l’emploi, temps de travail, etc.) resteront inchangées.

Après que le centre R&D de Rüsselsheim s’est trouvé en situation de surcapacité à la suite d’une baisse significative des commandes passées par les entreprises externes, Opel et SEGULA Technologies ont signé les contrats de partenariat stratégique en novembre 2018, avec pour objectif de préserver l’emploi dans la région de Rüsselsheim. SEGULA Technologies pourra ainsi mettre en œuvre ses ambitieux plans de croissance pour le marché allemand, au-delà du seul secteur de l’automobile.

« Avec ce partenariat stratégique, nous organisons notre centre R&D de manière durable et compétitive, tout en renforçant les activités d’ingénierie dans la région de Rüsselsheim. Nous avons trouvé des solutions responsables à notre problème de surcapacité, n’entraînant aucun préjudice pour les collaborateurs concernés », s’est félicité Christian Müller, Managing Director Engineering Opel Automobile GmbH.

Martin Lange, Directeur Général de SEGULA Technologies GmbH, a déclaré : « Nous avons respecté nos engagements et pouvons maintenant étendre nos activités en Allemagne en nous appuyant sur une équipe motivée et hautement qualifiée. Depuis Rüsselsheim et Dudenhofen, SEGULA Technologies se développera pour devenir l’un des premiers ingénieristes du secteur automobile ».

Xavier Chéreau, Directeur Ressources Humaines et Transformation du Groupe PSA, a déclaré : « La mise en œuvre de ce partenariat stratégique témoigne de notre volonté constante de trouver une solution juste à chaque problème. La préservation des emplois qualifiés dans la R&D à Rüsselsheim était au cœur de nos préoccupations lors des négociations entamées il y a plusieurs mois avec nos partenaires sociaux ».

Le Groupe PSA confirme que le centre R&D de Rüsselsheim restera au cœur de ses activités internationales de recherche et développement à l’issue de cette transaction. Les ingénieurs du site continueront d’apporter leur expertise et leur énergie à la conception et à l’ingénierie des futurs modèles Opel et Vauxhall. Le centre est également chargé du développement des véhicules utilitaires légers et d’une gamme de moteurs à essence du Groupe PSA, toutes marques confondues. Dans les 15 Centres de Compétence que compte au total le Groupe, d’autres tâches majeures seront accomplies, comme le développement de la pile à combustible, par exemple.

