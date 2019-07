Groupe PSA : Nomination de Michael Lohscheller au Directoire du Groupe PSA

Communiqué du Conseil de Surveillance

Le Conseil de Surveillance du Groupe PSA (Paris:UG) lors de sa réunion du 23 juillet 2019, a décidé de nommer Michael Lohscheller, Directeur Général d’Opel Vauxhall, en qualité de membre du Directoire du Groupe PSA, à compter du 1er septembre 2019 jusqu’à l’échéance du mandat du Directoire, soit le 2 avril 2021. Il succède à Jean-Christophe Quémard, Directeur Moyen-Orient & Afrique. Le Conseil de Surveillance remercie Jean-Christophe Quémard pour sa contribution significative au Directoire depuis 2012. Il continue d’être membre du Comité Exécutif Global.

L’arrivée de Michael Lohscheller au Directoire matérialise l’importance de l’intégration de Opel Vauxhall au sein du Groupe PSA. Il apportera au Directoire son expérience internationale acquise chez plusieurs constructeurs, ainsi que son expertise en finance, commerce et logistique.

A l’occasion de cette nomination, Louis Gallois, Président du Conseil de Surveillance du Groupe PSA déclare: « Je suis très heureux, avec les membres du Conseil de Surveillance, d’accueillir Michael Lohscheller au Directoire du Groupe PSA. Cette décision s’inscrit dans la volonté du Groupe et du Conseil de Surveillance de poursuivre l’internationalisation des instances dirigeantes. Elle reconnaît la part prise par Michael Lohscheller dans le redressement d’Opel Vauxhall. »

Michael Lohscheller est Chief Executive Officer (CEO) d’Opel Automobile GmbH depuis 2017, et précédemment, Responsable des Finances du constructeur automobile.

Avant de rejoindre Opel en septembre 2012, Michael Lohscheller était Vice-Président Exécutif et Directeur Financier chez Volkswagen Group of America, où il a restauré les fondamentaux économiques avec succès.

Pendant plus de 20 ans, Michael Lohscheller a travaillé pour différentes entreprises automobiles et a assumé de larges responsabilités dans des domaines variés, tels que la finance, le marketing, les ventes, les achats et la logistique.

Michael Lohscheller a obtenu un diplôme en administration des affaires en 1992 après avoir étudié à l’Université des sciences appliquées d’Osnabrück, en Allemagne, et à l’Université de Barcelone, en Espagne. En 1996, il a obtenu un Master of Arts en gestion du marketing européen à l’Université Brunel de Londres en parallèle de son activité professionnelle.

