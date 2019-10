Groupe PSA : Nomination de Xavier Peugeot, Directeur de la Business Unit Véhicules Utilitaires

Regulatory News:

A compter du 1er octobre 2019, Xavier Peugeot est nommé Directeur de la Business Unit Véhicules Utilitaires du Groupe PSA (Paris:UG). Il sera rattaché à Yann Vincent, Directeur Industriel & Chaine Logistique.

Xavier Peugeot était auparavant Directeur Stratégie et Produit chez Citroën, dans l’équipe de Linda Jackson, Directrice de la marque Citroën.

La Business Unit Véhicules Utilitaires a été créée en 2015. Son objectif est de renforcer le leadership du Groupe sur le marché des véhicules utilitaires en Europe et de développer sa croissance à l’international avec les trois marques Peugeot, Citroen et Opel.

Dans ce nouveau poste, Xavier Peugeot aura la responsabilité d’accélérer la croissance en Europe et le développement international du Groupe, notamment grâce à une gamme de véhicules étendue et renouvelée. D’ici 2021, l’offre du Groupe s’enrichira en effet d’un Pick up 1 Tonne et l’ensemble de la gamme proposera une offre électrifiée d’ici 2025.

Il succède à Philippe Narbeburu, qui prend la responsabilité des relations commerciales avec les importateurs en Europe.

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

