Groupe PSA : PSA Aftermarket au Salon Automechanika de Francfort

L’objectif du Groupe PSA (Paris:UG) dans le domaine de l’après-vente consiste à répondre aux besoins de tous les clients après-vente dans le monde, quels que soient leur budget, la marque ou l’âge de leur véhicule.

Distrigo est l’enseigne de distribution de pièces de rechange multimarque du Groupe. Son offensive commerciale et logistique s’est traduite en Europe par l’ouverture d’un réseau compétitif de 130 plaques de distribution, d’ores et déjà opérationnel, qui lui permet d’être le « one-stop-shop » de la distribution de pièces de rechange, vers les réparateurs agréés comme indépendants.

Le Groupe déploie cette offre de distribution multimarque mondialement, notamment en Amérique latine, au travers de joint-ventures au Brésil avec SK et en Argentine avec le Groupe Etman, ainsi qu’en Chine, via notamment l’acquisition du distributeur Jian Xin début 2018 et l’ouverture d’une première plaque de distribution avec DPCA.

Distrigo, c’est une offre de pièces complète comprenant, outre les pièces d’origine PSA, la gamme multimarque Eurorepar, ainsi d’une offre multimarque de pièces équipementiers, désormais disponible dans 10 pays, dont l’Allemagne depuis juillet 2018. Cette offre, permet de répondre à la quasi-totalité des besoins d’un réparateur. Plus de 100 000 références sont stockées dans les master-dépôts du Groupe PSA et 29 fournisseurs renommés l’accompagnent pour proposer cette offre inédite pour un constructeur automobile.

Depuis début 2018, cette offre intègre les pneumatiques, désormais stockés au sein du Master Dépôt du Groupe PSA à Vesoul. Cette stratégie de stockage a permis au Groupe d’élargir son panel de marques ; ce sont aujourd’hui 220 000 pneus, de marques équipementiers ainsi que de la marque Eurorepar, qui sont stockés à Vesoul pour être livrés quotidiennement vers les plaques Distrigo, dans les meilleurs délais.

D’ici janvier 2020, les marques Opel et Vauxhall seront totalement intégrées au dispositif de distribution Distrigo : l’offre des plaques Distrigo s’élargira aux pièces d’origine Opel et Vauxhall.

Distrigo, c’est aussi un dispositif logistique extrêmement compétitif, qui déploie de nouveaux outils pour améliorer en permanence la qualité de service à ses clients. Le nouveau portail de commandes Service Box est ainsi à la fois complet (toutes pièces, équipements, accessoires, Produits pour Professionnels), multimarque, simple (adresse URL et panier uniques) et précis (données techniques détaillées).

En Allemagne, l’offre équipementiers a été lancée en juillet 2018 ; 6 plaques Distrigo en seront dotées d’ici la fin d’année, et les 9 autres le seront en 2019.

Comme en France, une coopération a été lancée entre les plaques Distrigo et la plateforme Autobutler, afin de développer l’activité des réparateurs indépendants, notamment Euro Repar Car Service.

Eurorepar est la gamme de pièces de rechange et d’accessoires multimarques du Groupe PSA pour l’entretien et l’usure.

L’actualité d’Eurorepar est marquée par une extension de sa couverture de gamme et par une forte amélioration de sa visibilité, avec :

de nombreuses nouveautés produits présentées en avant-première mondiale : Nouvelle gamme d’huiles de transmission et moteur qui s’étend encore avec le lancement de l’huile Eurorepar 0W30. Extension importante de la gamme freinage (plaquettes et disques couvrent maintenant plus de 90% du parc européen). Nouvelle gamme Embrayages. Nouvelle gamme Alternateurs/Démarreurs. Nouvelle gamme courte de balais d’essuie-vitres AV qui avec 11 références couvre 95% du parc européen. Nouvelle gamme de kit de roulements de roues. Gamme de pneumatiques Eurorepar Reliance été et annonce de la gamme Eurorepar Reliance Winter pour mi-2019. Enrichissement de la gamme d’accessoires (housses, tapis, enjoliveurs). Gamme d’outillage à main pour équiper la servante Eurorepar

un investissement dans la qualité des produits mais dans la qualité et l’exhaustivité des données techniques concernant la gamme, désormais présente dans TecDoc.

La gamme Eurorepar s’inscrit dans la lutte du Groupe PSA pour la protection de ses marques et la lutte contre la contrefaçon. 60% de ses pièces sont d’ores et déjà équipées de l’étiquette sécurisée mise en place par le Groupe en 2017. Grâce à l’étiquette, chaque produit bénéficie d’une identité propre, traçable et individuelle. Un Q-R code individuel peut être scanné pour vérifier l’authenticité du produit.

En Allemagne, la croissance des ventes d’Eurorepar s’accompagne d’une forte offensive marketing, en B2B comme en B2C, au travers de multiples actions, telles que l’e-mailing en partenariat avec Autoscout24.

Euro Repar Car Service, le réseau de réparation de véhicules toutes marques du Groupe PSA, poursuit son déploiement en France et dans le monde. En un an, il s’est implanté en Algérie, Turquie, Russie, Bulgarie, Grèce, Maroc, Suède et Arabie Saoudite, portant à 22 le nombre de pays où il est présent.

Le réseau recrute à Automechanika de nouveaux garages partenaires et présente l’enrichissement des services de la licence, notamment l’offre véhicules d’occasion (France, Belgique, Portugal et Allemagne) ainsi que son partenariat avec la plateforme Autobutler.

En Allemagne, le réseau célèbre, à l’occasion d’Automechanika, l’ouverture de son 400èmegarage partenaire, qui souligne la rapidité de son expansion dans ce pays. La nouvellecampagne marketing, « Awarness Boost », est destinée à mettre l’accent sur la notoriété duréseau auprès du grand public. Un grand nombre d’actions on-et off-line ont été lancées avecla nouvelle ambassadrice du réseau, la pilote automobile Cyndie Alleman.

Parallèlement, l’offre de l’enseigne poursuit son enrichissement. De nouveaux partenariats permettent de développer l’activité des adhérents :

programme de garantie mobilité avec l’ADAC

label VO (sourcing et garantie, avec CarGarantie)

partenariat avec l’éditeur Werbas pour proposer un DMS performant, au meilleur prix.

partenariats avec Autobutler et Autoscout24.

FORWELT est une gamme de produits consommables pour professionnels de la carrosserie. Compacte et structurée autour des besoins des réparateurs, elle a été développée afin de répondre à l’ensemble du processus de réparation-carrosserie. Elle améliore la performance et la productivité des professionnels tout en proposant des produits d’un rapport qualité/prix attractif.

La gamme Forwelt a été lancée en Allemagne à l’été 2018 ; Automechanika marque le lancement de l’offensive marketing sur cette nouveauté qui enrichit l’offre aux garagistes, avec un « one-stop-shop » élargi.

Autobutler, Plateforme de réalisation de devis en ligne, a été créée au Danemark en 2010 et s’est implantée dans 4 nouveaux pays depuis, dont la France et l’Allemagne. Son acquisition par le Groupe PSA en 2016 vise à accélérer son déploiement international pour en faire un leader européen. L’objectif d’Autobutler est de fluidifier et de simplifier les relations entre automobilistes et garagistes.

