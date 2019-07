Groupe PSA : #aCoffeeWithCarlosTavares Rencontre n°5 : Économie du partage - Entretien avec Philippe Bihouix

Regulatory News:

Philippe Bihouix, s’exprimant sur l’économie du partage, déclare : « L’utilisation de matières premières et de ressources rares n’a pas diminué. En effet, la meilleure efficacité des produits développés est contrebalancée par une augmentation de la consommation. Cela se vérifie en matière de mobilité. Avec le covoiturage, par exemple, les gens se sont déplacés davantage. L’autopartage peut être pertinent pour les trajets domicile-travail qui sont inévitables, mais ce n’est qu’une partie de la solution. »

Carlos Tavares : « Nous faisons face à de nombreux défis, notamment celui de l’utilisation au plus juste des matières, et devons proposer plusieurs solutions pour y répondre. Même si le Groupe PSA fait beaucoup d’efforts en termes de services de mobilité, de recyclage, de véhicules zéro-émission, etc., l’industrie automobile doit s’inscrire dans un changement radical de la manière de vivre dans nos sociétés modernes. »

Suivront d’autres entretiens concernant les tendances Autonomie et Connectivité.

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

