Groupe PSA : #aCoffeeWithCarlosTavares Rencontre n°6 : Autonomie - Entretien avec Luc Julia

Regulatory News:

Groupe PSA (Paris:UG) :

Extraits :

Luc Julia : « Je doute que le véhicule autonome de niveau 5 existe jamais, car le degré d’attention d’un conducteur humain ne pourra jamais être égalé par une machine. Par exemple, un véhicule autonome situé Place de l’Etoile à Paris à 18h n’avancera pas, car il se conformera aux règles. Les humains, au contraire, savent négocier pour se frayer un passage. »

Carlos Tavares : « Nous pensons que les véhicules autonomes de niveau 4 et 5 seront une réalité, tels que des navettes et taxis-robots dans des zones fermées. Mais ces objets de mobilité à haute densité technologique seront si chers qu’ils seront inabordables pour les individus : leur coût d’utilisation sera nécessairement partagé avec la collectivité. »

Revoir les précédents entretiens :

Suivra un dernier entretien sur la tendance Connectivité.

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

1 Siri est une application informatique de commande vocale qui comprend les instructions verbales données par les utilisateurs et répond à leurs requêtes. Elle est développée par la société américaine Apple.

Direction de la Communication - www.groupe-psa.com - +33 6 61 93 29 36 - @GroupePSA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191010005616/fr/