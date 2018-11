Groupe PSA : et Toyota ouvrent un nouveau chapitre de leur partenariat long terme en Europe

Regulatory News:

Toyota Motor Corporation (TMC) et Groupe PSA (PSA) (Paris:UG) ont annoncé aujourd’hui un nouveau chapitre de leur accord de partenariat long terme sur le marché européen, partenariat réussi et bénéfique pour les deux parties.

Les deux entreprises se sont accordées sur les points suivants :

À partir de la fin 2019, PSA va étendre la gamme de véhicules utilitaires produite pour Toyota Motor Europe (TME) et commercialisée en Europe sous la marque Toyota, avec un C-Van issu de son usine de Vigo (Espagne).

PSA et TME ont commencé leur collaboration en matière de véhicules utilitaires légers de taille moyenne en 2012, avec le Toyota PROACE, produit par le site PSA d’Hordain (France).

L’objectif de cette collaboration étroite est, pour les deux entreprises, de tirer parti de leurs atouts respectifs pour proposer des véhicules utilitaires légers compacts et utilitaires légers de taille moyenne en Europe, en optimisant leur développement et les coûts de production. Toyota participera au développement et aux investissements industriels relatifs à la prochaine génération de véhicules utilitaires légers .

À compter de janvier 2021, Toyota rachètera 100% des parts de l’usine Toyota Peugeot Citroën Automobile Czech s.r.o. (TPCA) située à Kolín (République tchèque), joint-venture qui produit les modèles compacts du segment A1,2.

L’accord de joint-venture signé en 2002 par PSA et TMC comprend une clause permettant à chacun des partenaires de revoir sa participation dans le capital.

L’usine deviendra filiale de TME et viendra s’ajouter aux sept autres sites de production du groupe japonais en Europe.

Le site de Kolín continuera de produire la génération actuelle de modèles compacts du segment A pour les deux constructeurs.

Toyota entend maintenir la production et l’emploi dans l’usine de Kolín à l’avenir.

Commentant cet accord, Didier Leroy, Président de TMC, a déclaré : « L’annonce de ce jour illustre la complémentarité et l’excellente relation qui unissent le Groupe PSA et Toyota. L’accord permet à chaque entreprise de valoriser ses atouts et de mutualiser les technologies et les coûts de développement. Notre engagement envers le site de Kolín témoigne de la philosophie de Toyota qui consiste à produire les véhicules à l’endroit où nous les vendons et de notre présence industrielle long terme en Europe. »

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA, a ajouté : « Nous ouvrons un nouveau chapitre dans l’histoire de notre partenariat gagnant-gagnant, qui repose sur une relation de confiance et bénéficie à nos clients autant qu’à nos propres entreprises. »

Notes aux rédactions

Usine TPCA de Kolín (République tchèque), début des opérations : 2005

Production 2017 : 199 000 véhicules de trois marques

Modèles 2018 : Peugeot 108, Citroën C1, Toyota Aygo

Usine PSA d’Hordain (France), année de création : 1992

Production 2017 :135 000 véhicules de 3 marques

Modèles 2018 : Peugeot Expert/Traveller, Citroën Jumpy/SpaceTourer, Toyota Proace/Proace Verso

Usine PSA de Vigo (Espagne), année de création : 1958

Production 2017 : 434 000 véhicules

Modèles 2018 : Peugeot Partner/Rifter, Citroën Berlingo Van/Berlingo, Opel/Vauxhall Combo, Citroën C4 SpaceTourer, Citroën C Élysée, Peugeot 301

À propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

Toyota Motor Corporation (TMC) est l‘entreprise de mobilité qui a lancé la Prius hybride électrique en 1997 et la Mirai, première berline à pile combustible hydrogène, en 2014. Ayant son siège social à Toyota City au Japon, Toyota produit des véhicules depuis 1937. Aujourd’hui, Toyota emploie 370,000 personnes à travers le monde. Ensemble, elles produisent quelque 10 millions de véhicules par an dans 27 pays et régions, que ce soient des véhicules grand public et de luxe ou des mini véhicules et véhicules utilitaires, et les vendent dans plus de 170 pays et régions sous les marques Toyota, Lexus, Daihatsu et Hino. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet www.toyota-global.com

Toyota Motor Europe NV/SA (TME) contrôle toutes les activités de commercialisation des véhicules Toyota et Lexus, des pièces et accessoires, ainsi que la fabrication et les activités d'engineering de Toyota en Europe. Toyota emploie directement quelque 20 000 personnes en Europe et a investi près de 9 milliards d’euros depuis 1990. Les activités de Toyota en Europe sont gérées par un réseau de 29 importateurs-distributeurs couvrant 53 pays, quelque 3.000 points de vente et 9 sites de production. En 2017, TME a vendu 1,001,662 véhicules Toyota et Lexus en Europe. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet http://www.toyota-europe.com

Toyota Peugeot Citroën Automobile s.r.o. (TPCA) est une joint-venture formée entre Toyota Motor Corporation et le Groupe PSA. L’usine a été construite en 2002 dans la zone industrielle de Kolín-Ovčáry et est entrée en opération en février 2005, grâce à un investissement initial de 26 milliards de couronnes tchèques. Le site emploie aujourd’hui 2 400 personnes et TPCA compte parmi les premières entreprises exportatrices de République tchèque. Les modèles actuellement assemblés sont la Toyota Aygo, la Peugeot 108 et la Citroën C1, voitures citadines alliant fiabilité et faible consommation. TPCA déploie les technologies les plus respectueuses de l’environnement, comme en témoignent les certifications MTD (meilleures techniques disponibles) et ISO 14001:2004 (norme de système de management environnemental). Le développement de la région de Kolín dans les 10 dernières années a été porté non seulement par la création de plusieurs milliers d’emplois mais aussi par un soutien à plusieurs projets caritatifs. TPCA a contribué financièrement à plus de 700 projets, pour un total de plus de 114 millions de couronnes tchèques.

1 Peugeot 108, Citroën C1, Toyota Aygo

2 Sous réserve des exigences légales et de l’approbation par l’ensemble des autorités compétentes

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181129005908/fr/