Groupe PSA : inaugure le Centre d'Expertise Powertrain multi-énergies de Carrières-sous-Poissy, au service de la transition énergétique

Inauguration du Centre d’Expertise Powertrain (CEP) à Carrières-sous-Poissy (Ile de France) dédié aux chaînes de traction électrifiées, essence et diesel, pour toujours plus d’efficience dans la réduction des émissions de CO 2 .

dédiée à la conception, au développement, à la fabrication et à la vente de moteurs de traction électriques. Un centre d’expertise qui favorise les synergies en regroupant sur un même lieu 1 300 collaborateurs sur 15ha et près de 80 bancs d’essais évaluant la performance de véhicules, de chaînes de traction et de moteurs. Un investissement de 32 millions d’euros dans les moyens d’essai pour développer de nouvelles chaines de traction compétitives et aux meilleurs standards du marché.

Gilles Le Borgne, directeur de l’Ingénierie et de la Qualité du Groupe PSA, déclare : « Le CEP soutient l’offensive du Groupe PSA vers l’électrification. Nos équipes de développement sont résolument engagées dans cette transition pour répondre aux attentes de nos clients et leur proposer des technologies toujours plus efficientes en matière de réduction d’émissions et de consommation d’énergie. »

Xavier Chéreau, directeur des Ressources Humaines, Digital et Immobilier du Groupe PSA, déclare : « La modernisation du site de Carrières-sous-Poissy reflète notre volonté de favoriser la collaboration, l’agilité et la créativité des équipes du Groupe et notamment de R&D. Ces aménagements fonctionnels, modernes et conviviaux viennent porter la performance du Groupe, dont le facteur humain représente à mes yeux un levier essentiel. »

