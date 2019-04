Groupe PSA : présente sa gouvernance climat 

Regulatory News:

Pour Carlos Tavares : « Notre gouvernance climat structurée permet au Groupe PSA de se focaliser sur les enjeux CO 2 . En tant que fournisseur de mobilité, notre entreprise s'inscrit pleinement dans une dynamique d’évolution. Nous mettons notre capacité à innover, notre agilité et nos compétences au service d'un modèle d'entreprise performante et responsable, qui crée une valeur partagée et durable pour ses parties prenantes. »

Dans son Rapport Climat, le Groupe donne à ses parties prenantes une vision globale des mesures qu’il engage pour lutter contre le changement climatique et atténuer ses impacts. Il décrit également comment le plan stratégique Push to Pass intègre les opportunités et risques économiques liés au climat. Des indicateurs permettent de suivre la réalisation des objectifs climat du Groupe en toute transparence.

Ce Rapport Climat répond aux recommandations de la FSB Task-Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD).

Le Rapport RSE annuel présente l’ensemble des travaux menés par le Groupe sur ses enjeux sociétaux, dont les enjeux climatiques. Audité par un tiers indépendant, il lie la performance financière et la performance extra-financière, conformément aux recommandations de l’International Integrated Reporting Council (IIRC).

Le niveau « Advanced » est attribué au Rapport RSE du Groupe PSA depuis quatre années consécutives par le Pacte Mondial des Nations Unies. Ce label récompense à la fois la transparence et les pratiques exemplaires en matière de développement durable.

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

