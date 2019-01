Groupe PSA : reconnu leader par le CDP en matière de changement climatique

Regulatory News:

Carlos Tavares, Président du Directoire du Groupe PSA (Paris:UG), a déclaré : « Nous sommes très honorés d'être reconnus par le CDP comme une entreprise leader dans la transition vers une nouvelle économie durable. Réduire l'impact environnemental de nos véhicules est l'un des enjeux majeurs qui guide nos choix technologiques depuis plus de 20 ans, avec des solutions innovantes et publiquement reconnues pour leur efficacité en matière de réduction des émissions de CO 2 . Aujourd'hui, nous sommes tous mobilisés pour répondre aux enjeux de la transition énergétique et proposer à nos clients des solutions de mobilité propres et durables, afin de garantir leur liberté de mouvement. »

Paul Simpson, PDG du CDP, a déclaré : « Félicitations à toutes les entreprises qui se sont hissées sur la « A List » du CDP cette année. Alors que la gravité des risques environnementaux pour les entreprises devient de plus en plus évidente, voici des entreprises qui se positionnent pour fournir des solutions, saisir de nouveaux débouchés et prospérer dans la transition vers une économie durable. Il est urgent d'intensifier l'action environnementale à tous les niveaux afin d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris et les Objectifs de Développement Durable. Il est clair que le monde des affaires est un acteur essentiel dans cette transition et les sociétés de la « A List » sont prêtes à apporter une contribution substantielle à ces objectifs ».

Chaque année, des milliers d'entreprises communiquent au CDP des données sur leurs impacts, opportunités et risques environnementaux, pour une évaluation indépendante. En 2018, les entreprises ont été invitées à se plier à cet exercice par plus de 650 investisseurs détenant plus de 87 billions de dollars américains d'actifs et 115 grandes organisations d'achat ayant un pouvoir d'achat de 3,3 billions de dollars américains. Les entreprises reçoivent des notes de A à D- selon leur efficacité dans la lutte contre le changement climatique. Celles qui ne divulguent pas ou ne fournissent pas suffisamment d'informations se voient attribuer un F.

La liste complète des entreprises présentes dans la « Climate Change A List » du CDP cette année est disponible ici : https://www.cdp.net/en/scores

Le CDP évalue les entreprises en fonction de l'exhaustivité de leur reporting climat, de leur prise de conscience et de leur gestion des risques environnementaux. Il prend également en compte leur mise en œuvre des meilleures pratiques, ainsi que leur leadership environnemental, notamment l'établissement d'objectifs ambitieux et significatifs.

La méthodologie complète et les critères de la « Climate Change A List » sont disponibles sur le site Internet du CDP à l'adresse suivante : https://www.cdp.net/en/guidance/guidance-for-companies sous la rubrique "CDP scoring methodologies 2018".

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles - Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia.

Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

À propos du CDP

Le CDP est un organisme international sans but lucratif qui incite les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, à protéger les ressources en eau et les forêts. Élu premier fournisseur de recherche sur le climat par les investisseurs et travaillant avec des investisseurs institutionnels dont les actifs s'élèvent à 87 billions de dollars américains, nous tirons parti du pouvoir des investisseurs et des acheteurs pour inciter les entreprises à divulguer et à gérer leurs impacts environnementaux. Plus de 7 000 entreprises dont la capitalisation boursière représente plus de 50 % de la capitalisation boursière mondiale ont divulgué des données environnementales par l'entremise du CDP en 2018. Cela s'ajoute aux plus de 750 villes, États et régions qui ont divulgué l'information, faisant de la plateforme du CDP l'une des sources d'information les plus riches au monde sur la façon dont les entreprises et les gouvernements sont les moteurs du changement environnemental. Le CDP, anciennement Carbon Disclosure Project, est un membre fondateur de la We Mean Business Coalition. Visitez www.CDP.net ou suivez-nous @CDP pour en savoir plus.

Direction de la Communication - www.groupe-psa.com - +33 6 61 93 29 36 - @GroupePSA

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190124005291/fr/