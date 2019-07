Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs : Chiffres d'affaires du 3ème trimestre de l'exercice 2018/2019

Un chiffre d’affaires1 de location en hausse de 5,5%

à données comparables au 3ème trimestre de l’exercice

Pierre & Vacances-Center Parcs

1] Chiffres d’affaires du 3ème semestre

A compter du 1er octobre 2018, le Groupe applique la nouvelle norme « IFRS 15 – Reconnaissance du revenu ».

Les principales incidences sur le chiffre d’affaires sont les suivantes :

- Tourisme : au titre de ses mandats de commercialisation touristique et de divers contrats de sous-traitance (restauration, animation, remontées mécaniques…), le Groupe agit le plus souvent en qualité « d’agent » au sens de la norme IFRS 15 : seule la rémunération nette doit être reconnue en chiffre d’affaires.

L’application de la norme IFRS 15 conduit ainsi à une diminution du chiffre d’affaires touristique (qui enregistrait jusqu’alors le volume d’affaires généré par ces activités), sans incidence sur le résultat net du Groupe.

- Immobilier : les opérations de vente pour compte de tiers sont analysées au cas par cas afin de déterminer si le Groupe agit en qualité « d’agent » ou de « principal ».

Il résulte de ces analyses une forte croissance du chiffre d’affaires sur les neufs premiers mois de l’exercice 2018/2019, liée principalement à la signature au cours du 1er semestre d’opérations de cession/rénovation de Center Parcs pour lesquelles le Groupe est qualifié de « principal » au sens de la norme IFRS 15.

En normes IFRS, le chiffre d’affaires du 3ème trimestre de l’exercice 2018/2019 s’élève à 350,1 millions d’euros (317,1 millions d’euros pour les activités touristiques et 32,9 millions d’euros pour les activités immobilières).

Le Groupe continue cependant de commenter son chiffre d’affaires et les indicateurs financiers qui y sont liés avec la présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle, conformément à son reporting opérationnel.

en millions d’euros 2018/2019 selon reporting opérationnel 2017/2018

Pro-forma

IFRS 15 selon reporting

opérationnel Evolutions Evolutions à

données

comparables (*) 2017/2018

Publié

(avant IFRS 15)

selon reporting

opérationnel Tourisme 335,3 297,9 +12,6% 309,8 - Pierre & Vacances Tourisme Europe 133,3 124,9 +6,8% 135,3 - Center Parcs Europe (**) 202,0 173,1 +16,7% 174,5 dont chiffre d’affaires de location 227,7 198,8 +14,5% +5,5% 198,8 - Pierre & Vacances Tourisme Europe 91,9 86,6 +6,1% +5,3% 86,6 - Center Parcs Europe (**) 135,8 112,2 +21,0% +5,7% 112,2 Immobilier 36,1 40,5 -10,9% 33,4 Total 3ème trimestre 371,5 338,4 +9,8% 343,1 Tourisme 878,8 827,8 +6,2% 879,8 - Pierre & Vacances Tourisme Europe 376,8 362,9 +3,8% 411,9 - Center Parcs Europe (**) 502,0 464,9 +8,0% 467,9 dont chiffre d’affaires de location 595,2 555,9 +7,1% +4,7% 555,9 - Pierre & Vacances Tourisme Europe 262,0 252,7 +3,7% +5,2% 252,7 - Center Parcs Europe (**) 333,2 303,2 +9,9% +4,3% 303,2 Immobilier 230,8 140,6 +64,2% 118,1 Total 9 mois 1 109,6 968,4 +14,6% 998,0

(*) Retraitement de l’incidence :

- du décalage, de mars en 2018 à avril en 2019, de vacances scolaires de certaines clientèles étrangères (allemandes, belges et espagnoles notamment) ;

- sur le pôle PVTE, de la réduction nette du parc exploité (désengagements de sites déficitaires et non-renouvellements de baux);

- sur le pôle CPE, de la croissance nette du parc exploité (ouverture du nouveau Center Parcs d’Allgau et annualisation du stock du Domaine Ardennen au 1er trimestre, partiellement compensée par la fermeture du Domaine de l’Ailette dans le cadre de travaux de rénovation au cours du 1er semestre de l’exercice).

(**) Y compris Villages Nature Paris (19,7 M€ au 30 juin 2019 (8,6 M€ sur le 3ème trimestre) dont 15,5 M€ de CA location (6,8 M€ sur le 3ème trimestre)).

Chiffre d’affaires touristique

Au 3ème trimestre de l’exercice 2018/2019, le chiffre d’affaires des activités touristiques s’élève à 335,3 millions d’euros, en croissance de +12,6% par rapport au 3ème trimestre de l’exercice précédent.

Le chiffre d’affaires de location s’élève à 227,7 millions d’euros, en progression de +5,5% à données comparables (i.e. hors incidence des effets offre et du décalage des vacances scolaires), croissance supérieure à celle du 1er semestre de l’exercice (+4,2%).

Pierre & Vacances Tourisme Europe y contribue à hauteur de 91,9 millions d’euros, en croissance de +5,3% à données comparables.



Le chiffre d’affaire des résidences Adagio est en forte progression (+8,8%), après une activité stable au 2ème trimestre dans un contexte de manifestations sociales. Cette croissance est essentiellement liée à une hausse des prix moyens de vente nets.



L’activité de l’ensemble des autres destinations est en progression de +2,4%, tirée par les sites balnéaires (+3,7%), avec des performances en hausse tant en France (+3,9%) qu’en Espagne (+3,0%);

Center Parcs Europe y contribue à hauteur de 135,8 millions d’euros.



L’activité est en croissance de +5,7% à données comparables, répartie entre +2,8% pour les Domaines situés en Belgique, Allemagne et Pays-Bas et +10,5% pour les Domaines français (dont +5,6% pour les Domaines Center Parcs et +54,7% pour Villages Nature Paris).

Le chiffre d’affaires des autres activités touristiques progresse de +8,7%, bénéficiant notamment du décalage des vacances scolaires sur le 3ème trimestre de l’exercice 2018/2019, avec une croissance de +8,9% pour Center Parcs Europe et de +8,3% sur Pierre & Vacances Tourisme Europe.

Chiffre d’affaires du développement immobilier

Au 3ème trimestre 2018/2019, le chiffre d’affaires du développement immobilier s’élève à 36,1 millions d’euros, un niveau proche de celui de la même période de l'exercice précédent, résultant principalement de la contribution des résidences Senioriales (17,5 millions d’euros) et des opérations de rénovation de Domaines Center Parcs (5,1 millions d’euros).

Sur les 9 premiers mois de l’exercice 2018/2019, les activités immobilières enregistrent un chiffre d’affaires de 230,8 millions d’euros (dont 132,6 millions d’euros sur les opérations de rénovation Center Parcs) à comparer à 140,6 millions d’euros sur la même période de l’exercice 2017/2018.

Les réservations immobilières enregistrées à date depuis le début de l’exercice représentent un volume d’affaires de 341,2 millions d’euros, niveau comparable à celui enregistré sur la même période de l’exercice précédent.

2] Perspectives touristiques du 4ème trimestre

Compte tenu du portefeuille de réservations de Pierre & Vacances Tourisme Europe et de Center Parcs Europe, le Groupe anticipe un chiffre d’affaires en croissance à données comparables sur le 4ème trimestre de l’exercice 2018/19.

(1) Le chiffre d’affaires et les indicateurs financiers commentés dans ce communiqué sont issus du reporting opérationnel, avec la présentation des co-entreprises en intégration proportionnelle.

