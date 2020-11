Groupe Richelieu déconseille l'euphorie 0 0 10/11/2020 | 16:53 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires



Troisième raison, précise Alexandre Hezez, Pfizer a déclaré que les stocks existants ne sont que de quelques centaines de milliers de doses. Qu'ils seraient en capacité d'en produire 50 millions en 2020 et 1,3 milliard en 2021 (le vaccin de PFE/BNTX demande 2 injections du même laboratoire).



Enfin, quatrième raison complète le stratégiste, c'est évidemment une bonne nouvelle mais dans les semaines à venir les nouvelles sanitaires risquent d'être très négatives au vu de nombreux rassemblements post élection présidentielle aux Etats-Unis.



Après l'Europe, les cas Covid aux Etats-Unis explosent déjà depuis 1 semaine avec 10 millions de cas recensés. Le taux de mortalité a augmenté de 23% approchant les 1000 morts par jours (le plus haut depuis aout) et les hospitalisations ont augmenté de 16%. Le taux de positivité a augmenté de 8,4% à 8,1% contre 7,8% au pic en juillet. Le taux d'hospitalisation a augmenté de 16,2% à 53 084/jour. Le vaccin devient donc une nécessité.





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal Faut-il devenir euphorique sur le marché actions après l'annonce d'un potentiel vaccin ? Rien n'est moins sûr pour de nombreuses raisons, prévient Alexandre Hezez, stratégiste & allocataire chez Groupe Richelieu. Première raison indique le professionnel, le bond observé hier est typique des rachats de shorts. Deuxième raison ajoute-t-il, les conséquences d'une hausse trop rapide des taux d'intérêt pourrait avoir un impact négatif sur les valeurs de croissance à duration longue. Il est à noter que la hausse des taux réels qui s'en suivra aura un impact négatif sur certains actifs comme l'or.Troisième raison, précise Alexandre Hezez, Pfizer a déclaré que les stocks existants ne sont que de quelques centaines de milliers de doses. Qu'ils seraient en capacité d'en produire 50 millions en 2020 et 1,3 milliard en 2021 (le vaccin de PFE/BNTX demande 2 injections du même laboratoire).Enfin, quatrième raison complète le stratégiste, c'est évidemment une bonne nouvelle mais dans les semaines à venir les nouvelles sanitaires risquent d'être très négatives au vu de nombreux rassemblements post élection présidentielle aux Etats-Unis.Après l'Europe, les cas Covid aux Etats-Unis explosent déjà depuis 1 semaine avec 10 millions de cas recensés. Le taux de mortalité a augmenté de 23% approchant les 1000 morts par jours (le plus haut depuis aout) et les hospitalisations ont augmenté de 16%. Le taux de positivité a augmenté de 8,4% à 8,1% contre 7,8% au pic en juillet. Le taux d'hospitalisation a augmenté de 16,2% à 53 084/jour. Le vaccin devient donc une nécessité. 0 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue