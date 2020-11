Groupe Richelieu prédit le retour en grâce de la gestion Value 0 0 10/11/2020 | 16:49 Envoyer par e-mail :

La raison n'est en réalité pas politique puisque cette observation s'est confirmée quel que soit le parti vainqueur aux élections présidentielles. Cela s'explique par l'élan législatif des nouvelles administrations qui adoptent de nombreux projets de lois de dépense pour relancer l'économie.



Cette croissance économique a aussi pour effet de produire de l'inflation, souligne Alexandre Hezez. Un cocktail de choix pour les valeurs dites Value.



De son côté, le pétrole devrait passer durablement au-dessus des 40 dollars du fait d'une hausse de la demande potentielle.



Pour Alexandre Hezez, l'impact sur les taux d'intérêt à long terme devrait être fort mais pour l'instant la baisse des spreads de crédits est induite par la baisse des probabilités de défaut et cela devrait perdurer. Groupe Richelieu conserve une vue négative sur les taux souverains et une vue positive sur le crédit High Yield.





