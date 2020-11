Groupe Richelieu sera attentif aux prochaines interventions des banques centrales 0 0 10/11/2020 | 16:06 Envoyer par e-mail :

Preuve en est qu'une partie de la hausse des marchés actions depuis mars est due en grande partie à la hausse du bilan de la Fed et des autres banques centrales, souligne le professionnel.



Selon ce dernier, les banques centrales resteront sans aucun doute un support sans faille à l'économie, mais, maintenant qu'une solution sanitaire voit le jour de manière moins hypothétique, elles ne prendront pas forcément de décisions aussi radicales en termes d'évolution du cadre de la politique monétaire que certains l'espéraient. Le risque de bulle d'actifs pourrait mettre à mal toute la crédibilité de l'action des banques centrales.



Pour l'instant conclut Alexandre Hezez, elles ont tenu leur rôle, mais elles ne peuvent pas tout, voire même, elles pourront moins. Groupe Richelieu sera attentif aux prochaines interventions.





