Groupe SAMSE : Résultats du 1er semestre 2018

Bonne progression de l’activité et du résultat net

Groupe SAMSE (Paris:SAMS) :

Résultats consolidés En M€ S1 2018 S1 2017 Variation Chiffre d'affaires 709,8 666,5 6,5% Résultat Opérationnel Courant 16,6 17,8 -7,1% Taux de marge opérationnelle courante 2,34% 2,68% Résultat opérationnel 17,1 17,1 0,1% Résultat net des sociétés intégrées 14,5 13,5 7,5% Résultat net - part attribuable aux

actionnaires de SAMSE 13,5 12,4 9,0% Capitaux propres 458,0 424,1 8,0% Dette financière nette 178,3 181,3 -1,6% Ratio d'endettement financier 38,9% 42,8%

Activité

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'élève à 710 M€ pour le premier semestre de l'année 2018, en progression de 6,5% par rapport à 2017 (5,1% à périmètre comparable).

Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'établit à 566 M€ au 30 juin 2018, soit une hausse de 6,6%. En retraitant les prises de contrôle de FOREZ MAT (mars 2017), BILLMAT (mars 2018) et ETABLISSEMENTS MARTIN (avril 2018), l'activité comparable affiche une croissance de 5,0%.

Le chiffre d'affaires de l'activité Bricolage s'élève à 144 M€, en augmentation de 5,9%. Avant l'impact des mouvements de périmètre (deux ouvertures et une cession) intervenus au cours de l'année 2017, le chiffre d'affaires comparable est en bonne progression de 5,4%, supérieure à l’évolution du marché du Bricolage (0,8% en glissement annuel à fin juin selon la Banque de France).

Résultats

Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s’élève à 16,6 M€, en retrait de 7,1%.

L’activité Négoce affiche un Résultat Opérationnel Courant de 13,6 M€, en léger retrait de 2,5% par rapport au premier semestre 2017. La variation s’explique notamment par une hausse des coûts de distribution (carburant et transports sur ventes) ainsi que par l’augmentation du coût du risque clients sur ce semestre.

Le Résultat Opérationnel Courant de l’activité Bricolage s’établit à 3,0 M€ à fin juin 2018, en baisse de 0,9 M€. Ce résultat intègre des coûts non récurrents d’homogénéisation des enseignes (L’Entrepôt du Bricolage) ainsi que des charges d’accélération de la transformation digitale du commerce en ligne.

Au niveau du Groupe, l’évolution des autres charges reste maîtrisée par rapport à la croissance de l’activité.

Le résultat opérationnel se situe à 17,1 M€, stable par rapport au 30 juin 2017. Il intègre notamment 0,5 M€ de plus-values immobilières.

Le résultat financier s’améliore de 0,3 M€, bénéficiant de la diminution des taux d’intérêts des emprunts.

La charge d’impôt recule de 0,5 M€ pour s’établir à 4,3 M€.

La quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence s’élève à 2,2 M€, en augmentation de 12,4%.

Le résultat net ressort donc à 14,5 M€ en hausse de 7,5% par rapport au premier semestre 2017.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 13,5 M€ contre 12,4 M€ en 2017 (+9,0%).

Le second semestre étant structurellement plus contributif, le Groupe précise que ses résultats au 30 juin 2018 ne permettent pas de faire une extrapolation proportionnelle du résultat annuel.

Perspectives

Le Groupe reste dans une dynamique favorable. Il confirme, tout en notant un manque de visibilité à court terme, son bon positionnement commercial sur ses différents marchés.

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat. Composé de 24 enseignes, il emploie 5 580 collaborateurs, dispose de 343 points de ventes répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 Mds d’euros en 2017.

Euronext Paris – Compartiment B – Code ISIN [FR 0000060071]

Code Reuters : SAMS.PA – Code Bloomberg : SAMS:FP

