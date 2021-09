Groupe SAMSE : Résultats du 1er semestre 2021

Très bonne dynamique dans un contexte de marché favorable.

Résultats consolidés

En M€ S1 2021 S1 2020 (*) Variation S1 2019 (*) Variation Chiffre d'affaires 930.3 679.7 36.9% 756.0 23.1% Résultat Opérationnel Courant 62.8 14.8 324.1% 22.4 180.8% Taux de marge opérationnelle courante 6.75% 2.18% 2.96% Résultat opérationnel 61.8 14.6 323.2% 22.9 169.5% Résultat net des sociétés intégrées 48.5 10.9 345.8% 17.3 180.7% Résultat net - part attribuable aux

actionnaires de SAMSE 46.7 10.1 363.5% 16.1 190.2% Capitaux propres 529.1 486.9 8.7% 488.6 8.3% Dette financière nette 225.7 268.5 -15.9% 306.4 -26.3% Ratio d'endettement financier 42.7% 55.2% 62.7%

(*) Les comptes antérieurement publiés ont été retraités consécutivement à l'application rétrospective de la décision finale de l'IFRIC publiée en décembre 2019 relative à IFRS 16.

Activité

Le Groupe SAMSE évolue dans un contexte de marché très favorable sur le premier semestre 2021.

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 930 M€ au titre du premier semestre 2021, en augmentation de 36,9% par rapport à 2020 (+36,1% à périmètre comparable) et de 23,1% par rapport à 2019.

Les deux secteurs opérationnels du Groupe sont bien orientés. Le chiffre d'affaires de l'activité Négoce s'élève à 719 M€ à fin juin 2021, en hausse de 35,5% (+19,1% par rapport à 2019). Le périmètre reste stable sur les deux périodes présentées.

L'activité Bricolage affiche une progression de 41,6% (+38,6% par rapport à 2019) au 30 juin 2021 (+37,9% à périmètre comparable), et évolue sur un marché très dynamique (+33,4% à fin juin, selon les indices mensuels d’activité du Bricolage communiqués par la Banque de France).

Résultats

Il convient de rappeler que l’activité du Groupe avait été impactée de manière significative sur le premier semestre 2020 du fait de la période de confinement lié à la pandémie du COVID‐19.

Au 30 juin 2021 le Résultat Opérationnel Courant de l’activité Négoce s’élève à 47,2 M€, en nette amélioration de 36,4 M€ par rapport au premier semestre 2020 (+29,7 M€ par rapport à 2019).

Le Résultat Opérationnel Courant Bricolage s’établit à 15,6 M€ en très forte augmentation de 11,6 M€ par rapport à 2020 (+10,8 M€ par rapport à 2019).

La forte amélioration du Résultat Opérationnel Courant des deux secteurs opérationnels s’explique par une amélioration du taux de marge commerciale qui amplifie la progression relative au chiffre d’affaires mais également par une bonne maîtrise des charges de personnel et des charges externes au regard de l’augmentation du chiffre d’affaires semestriel.

Les dotations nettes aux provisions et dépréciations sont en baisse de 3,9 M€ en comparaison à 2020 (et en diminution de 0,7 M€ par rapport à 2019) compte tenu de dépréciations significatives sur les encours clients qui avaient été comptabilisées dans les comptes semestriels de l’an dernier.

Le résultat opérationnel s’élève à 61,8 M€ pour le premier semestre 2021 et le résultat financier est proche de l’an dernier avec -1,1 M€ au 30 juin 2021.

La charge d’impôt augmente de 11,5 M€ par rapport à 2020 mais le taux d’impôt apparent diminue passant de 34,2% sur 2020 à 26,7% au 30 juin 2021. Cette diminution résulte d’un effet conjugué de la baisse continue du taux d’imposition et de l’activation de déficits fiscaux antérieurs de filiales dont l’horizon bénéficiaire est établi.

La bonne performance des sociétés mises en équivalence explique la forte progression de 2,2 M€ par rapport à 2020 (+1,7 M€ par rapport à 2019) de la quote-part de leurs résultats qui ressort à 4,0 M€ au 30 juin 2021.

Le résultat net s’établit à 48,5 M€ et augmente ainsi de 37,6 M€ par rapport au premier semestre 2020 (+31,0 M€ par rapport à 2019).

Le résultat net part du Groupe représente 46,7 M€ contre 10,1 M€ en 2020.

Endettement financier net

Le taux d’endettement financier net s’améliore sensiblement avec 42,7% au 30 juin 2021 contre 55,2% un an auparavant. Hors IFRS 16 (dettes financières locatives), le ratio s’élève à 11,1% au 30 juin 2021 (25,4% à fin juin 2020 et 34,6% au 30 juin 2019).

Perspectives

Le contexte économique est actuellement porteur. Il n’offre cependant qu’une visibilité limitée à moyen terme. Le Groupe maintient ainsi une gestion attentive quant au niveau de ses effectifs et de ses investissements.

Il poursuit également ses efforts pour limiter les effets liés aux pénuries de matériaux de construction qui concernent un nombre important de catégories de marchandises (Bois, Aciers, Plaques de Plâtre, Matières plastiques...).

Créé en 1920 et basé à Grenoble, SAMSE est le second groupe français de distribution de matériaux de construction pour le bâtiment et l’habitat. Composé de 29 enseignes, il emploie 6 000 collaborateurs, dispose de 350 points de vente répartis sur 55 départements et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,5 Mds d’euros en 2020.

