Groupe SEB : Assemblée Générale Ordinaire du 6 août 2021

Regulatory News:

Groupe SEB (Paris:SK):

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de SEB S.A. s’est tenue ce jour sous la présidence de Monsieur Thierry de La Tour d’Artaise, Président-Directeur Général.

Le nombre d’actionnaires ayant voté s’établit à 3 744, représentant 46 302 993 actions. Rapporté au nombre total d’actions ayant droit de vote, soit 55 134 943 actions, cela représente 83,98 % du capital et 87,92 % des droits de vote et constitue ainsi une participation exceptionnelle.

En sa qualité de Président du Conseil d’administration, Thierry de La Tour d’Artaise a animé cette Assemblée en comité restreint, composé de Stanislas de Gramont, Directeur Général Délégué, et Philippe Sumeire, Directeur Général Juridique du Groupe et Secrétaire du Conseil d’administration.

L’Assemblée générale a approuvé les deux résolutions présentées par le Conseil d’administration, et a rejeté celle soumise par FÉDÉRACTIVE et trois de ses associés.

Résultat du vote des résolutions présentées à l’Assemblée Générale Ordinaire du 6 août 2021

AGO Nombre d'actions disposant du droit de vote 55 134 943 Nombre de droits de vote 81 659 197 Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance 3 744 Nombre d'actions présentes, représentées ou ayant voté par correspondance 46 302 993 Quorum 83.98% Nombre de voix présentes, représentées ou ayant voté par correspondance 71 795 306 % des voix 87.92%

% Pour % Contre Voix Pour Voix Contre Abstention Assemblée Générale Ordinaire 1 Révocation du mandat d'administrateur de FÉDÉRACTIVE Adoptée 67.0% 33.0% 47 922 045 23 611 962 261 299 2 Pouvoir pour formalités Adoptée 99.3% 0.7% 61 144 159 453 868 10 197 279 3 Désignation de Monsieur Pascal Girardot en qualité d’administrateur Rejetée 28.5% 71.5% 19 962 686 50 127 044 102 716

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 31 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 360 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2020 et emploie plus de 33 000 collaborateurs.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210806005429/fr/