Groupe SEB : Déclaration de transactions sur actions propres dans le cadre du plan d'attribution d'actions gratuites

Regulatory News:

Dans le cadre de son programme de rachat d’actions, approuvé par l’Assemblée Générale mixte (15ème résolution) du 22 mai 2019, SEB S.A. (Paris:SK) a conclu une transaction de 19 000 options sur actions propres (tunnel). Cette transaction intervient pour couvrir partiellement le plan d’attribution d’actions gratuites à ses salariés d’échéance 2022 approuvé par la 22ème résolution de cette même Assemblée.

Ce plan portant sur un nombre maximal de 234 000 actions, SEB S.A. pourrait conclure d’autres opérations du même type dans la limite du montant du plan afin d’augmenter le niveau de sa couverture.

Nom de l'émetteur : SEB S.A. Code Identifiant de l'émetteur : 969500WP61NBK098AC47 Jour de la transaction : 25/07/2019 Code identifiant de l'instrument financier sous-jacent : Code ISIN FR0000121709 SK Options/Termes : Tunnel européen Nombre d’actions sous-jacentes : 19 000 actions Echéance : 05/05/2022 Devise : Euro Marché : Gré à gré Objectif : Couverture du plan d’attribution d’actions gratuites échéance 2022

Prochain évènement 29 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2019

Et retrouvez-nous sur www.groupeseb.com

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros en 2018 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

SEB SA

SEB SA - N° RCS 300 349 636 RCS LYON – capital 50 169 049 € TVA intracommunautaire : FR 12300349636

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190729005517/fr/