Groupe SEB : Finalisation de l'acquisition de KRAMPOUZ

Suite à la communication du 4 septembre dernier, le Groupe SEB (Paris:SK) est heureux d’annoncer la finalisation de l’acquisition de KRAMPOUZ SAS.

Spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de crêpières, gaufriers, planchas et grills, KRAMPOUZ vient compléter à la fois l’offre professionnelle et la gamme Grand Public premium du Groupe SEB.

KRAMPOUZ bénéficie désormais du réseau de distribution extensif du Groupe, en France comme à l’international, qu’elle enrichit avec les enseignes de bricolage et de jardinage où elle est commercialisée.

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros en 2018 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

