Groupe SEB : Projet d'acquisition

Entrée en négociations exclusives pour l’acquisition de KRAMPOUZ

Regulatory News :

Le Groupe SEB (Paris:SK) annonce être entré en négociations exclusives pour le rachat de 100 % du capital de KRAMPOUZ SAS.

KRAMPOUZ est une société française spécialisée dans la conception, fabrication et commercialisation de crêpières, gaufriers, planchas et grills à destination des professionnels et des particuliers. Basée à Pluguffan, KRAMPOUZ est une marque bretonne iconique qui célèbre cette année ses 70 ans. La société réalise un chiffre d’affaires annuel d’environ 18 M€. Elle est présente et distribuée sur les 5 continents. L’entreprise s’appuie sur un site industriel compétitif et est engagée dans une stratégie d’innovation permanente fondée sur l’écoute de ses clients. Elle compte près de 90 collaborateurs.

KRAMPOUZ viendrait enrichir l’offre professionnelle et la gamme Grand Public premium du Groupe SEB et donnerait par ailleurs accès à de nouveaux canaux de distribution, porteurs pour le Groupe.

La finalisation de cette opération, attendue fin septembre 2019, est conditionnée à la signature des accords de transfert des titres après information et consultation des instances représentatives du personnel de KRAMPOUZ SAS.

Prochain évènement 29 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2019

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 30 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 350 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,8 milliards d'euros en 2018 et emploie plus de 34 000 collaborateurs.

SEB SA

SEB SA - N° RCS 300 349 636 RCS LYON – capital 50 307 064 € TVA intracommunautaire : FR 12300349636

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190904005720/fr/