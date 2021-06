Groupe SEB : Information sur le contrat de liquidité

Regulatory News:

A effet du 30 juin 2021 après bourse, il a été mis fin au contrat de liquidité et de surveillance de marché confié par la société SEB SA (Paris:SK) à ODDO BHF SCA et NATIXIS.

A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité

16 641 titres

2 452 510,44 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel au 31 décembre 2020 les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

15 462 titres

2 380 757,92 euros

240 transactions à l’achat ; 14 490 titres et 2 092 047 euros à l'achat

140 transactions à la vente ; 13 714 titres et 1 996 587 euros à la vente

MISE EN ŒUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITE

À compter du 1 juillet 2021 et pour une période d'un an renouvelable automatiquement, SEB SA a confié à ROTHSCHILD MARTIN MAUREL la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme aux dispositions du cadre juridique en vigueur, en particulier du règlement (UE) n ° 596. / 2014 du Parlement européen et du Conseil européen du 16 avril 2014, du Règlement délégué (UE) 2016/908 de la Commission du 26 février 2016, des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, de la décision n° 2018-01 de l'Autorité des marchés financiers du 2 juillet 2018 (la « Décision de l'AMF ») et des textes qui y sont visés.

Ce contrat a pour objet l'animation par ROTHSCHILD MARTIN MAUREL des actions SEB sur Euronext Paris.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, 2 000 000 euros en numéraire ont été affectés au compte de liquidité.

Ce contrat sera suspendu :

- dans les cas prévus à l'article 5 de la Décision de l'AMF ; ou

- à la demande de SEB SA pour des raisons techniques (ex : le comptage des actions ayant droit de vote avant une assemblée générale ou le comptage des actions donnant droit au dividende avant détachement du coupon) pour une période définie par SEB SA.

Ce contrat pourra être résilié à tout moment, par SEB SA sans préavis, ou par ROTHSCHILD MARTIN MAUREL avec un préavis d'un mois.

Prochains événements - 2021 23 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2021 26 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2021

