Groupe SEB : crée sa « captive de réassurance » en France

Regulatory News:

Le Groupe SEB (Paris:SK) devient ainsi le 8ème Groupe français détenant une captive en France.

La mise en place d’une captive de réassurance permettra au Groupe SEB d’optimiser le placement de ses risques avec la création de Groupe SEB Ré, nouvelle entité juridique immatriculée en France, qui assurera certains risques pour le compte de l'ensemble des sociétés du Groupe.

Anne Claire Péchoux Lokoto, Responsable Assurances du Groupe SEB précise :

« La captive de réassurance est devenue un outil stratégique incontournable pour un Groupe mondial comme le nôtre. Il nous offre un dispositif clé dans notre gestion des risques et leur financement et adresse un message positif aux assureurs. Cette captive prendra une place centrale dans le pilotage de notre politique de prévention ».

Le Groupe SEB a obtenu l’agrément de l’Autorité de Contrôle Prudentielle de Résolution (ACPR) pour la création de sa captive de réassurance et a été accompagné par son courtier Gras Savoye Willis Towers Watson.

Prochains événements - 2021 23 juillet | avant bourse Ventes et Résultats S1 2021 26 octobre | après bourse Ventes et informations financières 9 mois 2021

Et retrouvez-nous aussi sur www.groupeseb.com

Référence mondiale du Petit Equipement Domestique, le Groupe SEB déploie son activité en s’appuyant sur un portefeuille de 31 marques emblématiques (Tefal, Seb, Rowenta, Moulinex, Krups, Lagostina, All-Clad, WMF, Emsa, Supor…), commercialisées à travers une distribution multi format. Vendant plus de 360 millions de produits par an, il met en œuvre une stratégie de long terme fondée sur l’innovation, le développement international, la compétitivité et le service au client. Présent dans 150 pays, le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2020 et emploie plus de 33 000 collaborateurs.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210628005682/fr/