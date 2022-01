Groupe TERA : Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2021

Regulatory News:

Au titre du contrat de liquidité confié par GROUPE TERA (Paris: ALGTR) à TSAF – Tradition Securities And Futures, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date du 31/12/2021 :

6 100 actions,

29 171,40 €

Il est rappelé que, lors du bilan semestriel au 30/06/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

6 850 actions,

25 037,98 €

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié par le contrat de liquidité :

ACHAT VENTE Nombre d'actions 4 847 5 597 Nombre de transactions 53 46 Montant en capitaux 19 060,58 € 23 194,00 €

Transactions achat / vente agrégées pour chaque jour de négociation

Date Société A/V Quantité Prix unitaire en € Capitaux en € 01/07/2021 GROUPE TERA V 27 3,9800 107,46 02/07/2021 GROUPE TERA V 123 3,9800 489,54 07/07/2021 GROUPE TERA A 1 3,9200 3,92 07/07/2021 GROUPE TERA V 101 4,0800 412,08 08/07/2021 GROUPE TERA A 2 4,0600 8,12 15/07/2021 GROUPE TERA A 94 3,9200 368,48 19/07/2021 GROUPE TERA A 268 3,8093 1 020,89 19/07/2021 GROUPE TERA V 14 3,8200 53,48 20/07/2021 GROUPE TERA A 352 3,6912 1 299,30 20/07/2021 GROUPE TERA V 152 3,9273 596,95 23/07/2021 GROUPE TERA A 18 3,7145 66,86 23/07/2021 GROUPE TERA V 68 3,8000 258,40 27/07/2021 GROUPE TERA A 400 3,5425 1 417,00 28/07/2021 GROUPE TERA A 100 3,2600 326,00 28/07/2021 GROUPE TERA V 100 3,3400 334,00 02/08/2021 GROUPE TERA A 100 3,3600 336,00 02/08/2021 GROUPE TERA V 50 3,5600 178,00 04/08/2021 GROUPE TERA A 50 3,4200 171,00 04/08/2021 GROUPE TERA V 42 3,5600 149,52 05/08/2021 GROUPE TERA A 42 3,4200 143,64 11/08/2021 GROUPE TERA A 25 3,3800 84,50 11/08/2021 GROUPE TERA V 15 3,5200 52,80 12/08/2021 GROUPE TERA A 90 3,3200 298,80 13/08/2021 GROUPE TERA V 145 3,5682 517,39 16/08/2021 GROUPE TERA A 130 3,7770 491,01 16/08/2021 GROUPE TERA V 455 3,8953 1 772,36 19/08/2021 GROUPE TERA V 330 3,9969 1 318,98 23/08/2021 GROUPE TERA A 125 3,8200 477,50 23/08/2021 GROUPE TERA V 1 3,9000 3,90 24/08/2021 GROUPE TERA A 80 3,7800 302,40 25/08/2021 GROUPE TERA V 1 3,8600 3,86 26/08/2021 GROUPE TERA A 47 3,8400 180,48 27/08/2021 GROUPE TERA A 48 3,7600 180,48 27/08/2021 GROUPE TERA V 8 3,8400 30,72 30/08/2021 GROUPE TERA A 171 3,6025 616,03 30/08/2021 GROUPE TERA V 1 3,8200 3,82 31/08/2021 GROUPE TERA A 100 3,5600 356,00 31/08/2021 GROUPE TERA V 100 3,5800 358,00 01/09/2021 GROUPE TERA V 500 3,8920 1 946,00 02/09/2021 GROUPE TERA A 80 3,9325 314,60 06/09/2021 GROUPE TERA A 70 3,8172 267,20 09/09/2021 GROUPE TERA A 50 3,7000 185,00 10/09/2021 GROUPE TERA A 50 3,7800 189,00 13/09/2021 GROUPE TERA A 50 3,7400 187,00 14/09/2021 GROUPE TERA A 40 3,6800 147,20 15/09/2021 GROUPE TERA A 30 3,6400 109,20 15/09/2021 GROUPE TERA V 100 3,7800 378,00 17/09/2021 GROUPE TERA V 230 3,8321 881,38 20/09/2021 GROUPE TERA A 100 3,7400 374,00 21/09/2021 GROUPE TERA A 292 3,6611 1 069,04 21/09/2021 GROUPE TERA V 192 3,8000 729,60 22/09/2021 GROUPE TERA A 25 3,7000 92,50 23/09/2021 GROUPE TERA A 40 3,6200 144,80 23/09/2021 GROUPE TERA V 190 3,8389 729,39 29/09/2021 GROUPE TERA A 30 3,7100 111,30 29/09/2021 GROUPE TERA V 105 3,8400 403,20 01/10/2021 GROUPE TERA A 100 3,7400 374,00 11/10/2021 GROUPE TERA V 100 3,8600 386,00 13/10/2021 GROUPE TERA A 100 3,7600 376,00 18/10/2021 GROUPE TERA V 10 3,8800 38,80 22/10/2021 GROUPE TERA V 190 3,9421 749,00 25/10/2021 GROUPE TERA A 132 4,0807 538,65 25/10/2021 GROUPE TERA V 300 4,3000 1 290,00 26/10/2021 GROUPE TERA A 68 4,1000 278,80 29/10/2021 GROUPE TERA V 200 4,5500 910,00 01/11/2021 GROUPE TERA A 2 4,3800 8,76 01/11/2021 GROUPE TERA V 302 4,4806 1 353,14 02/11/2021 GROUPE TERA A 100 4,3000 430,00 03/11/2021 GROUPE TERA A 50 4,3200 216,00 05/11/2021 GROUPE TERA V 200 4,5000 900,00 09/11/2021 GROUPE TERA V 50 4,5680 228,40 10/11/2021 GROUPE TERA A 4 4,3400 17,36 11/11/2021 GROUPE TERA V 1 4,5400 4,54 15/11/2021 GROUPE TERA A 48 4,3800 210,24 15/11/2021 GROUPE TERA V 111 4,4742 496,64 16/11/2021 GROUPE TERA V 100 4,5800 458,00 18/11/2021 GROUPE TERA V 223 4,6544 1 037,93 19/11/2021 GROUPE TERA A 250 4,5200 1 130,00 19/11/2021 GROUPE TERA V 3 4,7800 14,34 22/11/2021 GROUPE TERA V 64 4,7600 304,64 24/11/2021 GROUPE TERA A 50 4,8000 240,00 25/11/2021 GROUPE TERA A 200 4,5850 917,00 26/11/2021 GROUPE TERA A 50 4,6000 230,00 02/12/2021 GROUPE TERA V 100 4,7200 472,00 03/12/2021 GROUPE TERA V 200 4,8300 966,00 06/12/2021 GROUPE TERA A 30 4,7400 142,20 06/12/2021 GROUPE TERA V 30 4,8000 144,00 08/12/2021 GROUPE TERA A 15 4,6800 70,20 09/12/2021 GROUPE TERA A 59 4,6800 276,12 09/12/2021 GROUPE TERA V 50 4,8800 244,00 13/12/2021 GROUPE TERA A 50 4,8800 244,00 16/12/2021 GROUPE TERA A 119 4,6639 555,00 16/12/2021 GROUPE TERA V 93 4,7800 444,54 22/12/2021 GROUPE TERA A 100 4,5800 458,00 22/12/2021 GROUPE TERA V 190 4,7484 902,20 23/12/2021 GROUPE TERA V 10 4,7800 47,80 24/12/2021 GROUPE TERA A 20 4,6000 92,00 24/12/2021 GROUPE TERA V 20 4,6600 93,20 29/12/2021 GROUPE TERA A 200 4,5850 917,00

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant 125 salariés à fin juin 2021, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel.

