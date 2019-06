Groupe TERA : lance son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth à Paris et met à disposition son Document d'Information

Groupe TERA (Paris:ALGTR) (la « Société »), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce ce jour la publication de son Document d’Information, première étape du projet d’introduction en bourse de la Société.

− Groupe TERA, un spécialiste de la qualité de l’air bénéficiant d’une expertise hautement reconnue sur son secteur.

− Un modèle économique vertueux via un positionnement unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la mesure de la qualité de l’air : analyses laboratoire, production « fabless »1 de capteurs OEM2 dernière génération et solutions digitales pour diminuer l' exposition à la pollution.

− De solides perspectives de développement du groupe en France comme à l’international, en particulier en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, soutenues par son capteur OEM dernière génération, par un environnement réglementaire de plus en plus exigeant et, plus globalement, par les préoccupations sociétales grandissantes en termes de qualité de l’air.

− Une entreprise détenue à 100% par son management disposant d’une expertise de pointe sur le secteur tant sur le plan scientifique, technologique que réglementaire.

− La Société, qui emploie aujourd’hui 38 salariés, a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 4,4 M€ et généré une marge d’EBITDA de 6%.

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA déclare : « Nous sommes ravis d’annoncer le projet d’introduction en bourse du Groupe TERA. Les fonds levés à cette occasion nous permettront d’accélérer le développement de nos activités de conception et de commercialisation de capteurs dernière génération pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air, en France comme à l’international. Ils seront également alloués à la croissance organique et externe du business historique d’analyses laboratoire. Enfin, ces ressources financières soutiendront la finalisation de notre offre digitale, via la mise à disposition d’une plateforme technologique permettant de diminuer l’exposition à la pollution, conformément aux préoccupations citoyennes et aux enjeux de santé. Nul doute que notre statut de spécialiste de la mesure de la qualité de l’air, acquis via notre activité historique d’analyses laboratoire, nous permettra de valoriser nos activités capteurs et digital, dans le cadre d’une stratégie clairement identifiée. Le potentiel de création de valeur associé bénéficiera, par ailleurs, pleinement de notre modèle économique vertueux fondé sur la forte synergie de ces trois activités. Pleinement engagés dans une nouvelle phase d’expansion commerciale et géographique, et soutenus par la forte demande pour nos capteurs sur les trois continents, nous avons hâte d’accélérer notre déploiement opérationnel. Notre ambition est claire, devenir un acteur de référence à l’international dans la mesure et l’évaluation en temps réel de la qualité de l’air, l’un des enjeux majeurs de notre époque ».

La Société s’est imposée sur le marché de l’analyse des polluants chimiques de l’air, en capitalisant sur son leadership bâti auprès de l’industrie des semi-conducteurs. Sur le marché particulièrement exigeant des hautes technologies, Groupe TERA s’est en effet rapidement démarqué en proposant des analyses en environnement maîtrisé (salles blanches) afin d’adresser l’une des problématiques de cette industrie, à savoir, l’augmentation du risque de contamination moléculaire suite à la diminution de la taille des composants. Autrement dit, la course à la miniaturisation des composants a considérablement augmenté l’impact des polluants moléculaires sur le fonctionnement des applications finales. Ce savoir-faire, dont la Société est aujourd’hui l’une des rares détentrices, lui a permis d’acquérir une reconnaissance unique du marché et des instances de référence de la qualité de l’air, en France comme à l’international, et d’élargir progressivement son positionnement aux analyses laboratoire dédiées à l’environnement et à la santé.

Grâce à une politique de R&D particulièrement active, priorité stratégique depuis la création du groupe (17,5% du chiffre d’affaires en 2018, soit environ 0,8 M€), la Société a lancé deux nouvelles activités synergiques permettant la valorisation de la qualité de l’air en temps réel : les capteurs propriétaires et l’offre digitale comprenant une appli mobile pour diminuer l’exposition à la pollution. Cet ensemble permet aujourd’hui à Groupe TERA de proposer une offre à 360 degrés couvrant intégralement la chaîne de valeur.

Un modèle économique vertueux via un positionnement unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la mesure de la qualité de l’air

Trois activités synergiques permettant d’adresser les enjeux de la mesure de la qualité de l’air :

− Laboratoire : analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements ;

− Capteurs : conception, développement et commercialisation de capteurs dernière génération ;

− Digital : solutions BtoBtoC pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et la diminution de l’exposition à la pollution

Dédiée à l’analyse des polluants chimiques de l’air, l’activité d’analyses laboratoire, qui inclut une offre de location de stations de mesure, cible l’industrie des hautes technologies ainsi que les marchés de l’environnement et de la santé. Fort de plusieurs agences réparties dans l’hexagone et de sites spécialisés, tels que les salles blanches pour les prestations dédiées aux acteurs de la high-tech, Groupe TERA a réalisé en 2018 près de 30 000 analyses auprès de 300 clients. Son expertise avancée, en termes de normes et de méthodes analytiques, grâce à son équipe hautement qualifiée comprenant sept docteurs, lui permet d’être un acteur de référence sur le segment des analyses à forte valeur ajoutée. La démarche d’innovation permanente de la Société lui a permis de consolider son positionnement suite au lancement de l’offre de location de stations de mesure connectées, reliées à l’interface du groupe « Cloud BE », en ajoutant la dimension temps réel corollaire de l’analyse classique en laboratoire.

Au-delà de cette activité historique, Groupe TERA conçoit, développe et commercialise ses propres capteurs brevetés « made in France » dans le cadre d’une stratégie « fabless » qui lui permet une maîtrise des coûts de production. Dotés de spécifités techniques avancées permettant l’obtention de mesures ultra précises, même dans des conditions climatiques extrêmes, les capteurs de la Société se distinguent par leurs performances. Sur ce marché, la Société se positionne comme un fabricant OEM, ses capteurs pouvant être intégrés dans des produits finis tels que les stations de mesure. Les capteurs Next-PM de la Société se déclinent aujourd’hui en trois gammes adaptées aux besoins particuliers du secteur des clients finaux : transports, domotique, smart building, salle blanche, etc.

Le digital, offre la plus récente de la Société, présente un potentiel de développement exponentiel au regard du besoin d’information en temps réel sur la qualité de l’air. Par l’intermédiaire d’une API3 propriétaire, raccordée à des sources externes de données (météo, la santé, traffic), la Société propose une analyse en temps réel. Valorisées par l’intermédiaire d’algorithmes big data, ces données en temps réel permettent notamment de diminuer l’exposition à la pollution. C’est l’objectif visé par l’appli mobile Breathe Up qui, reliée à l’API et associée avec un capteur, permet aux collectivités d’adresser la forte demande des citoyens sur la qualité de l’air en informant notamment les populations sensibles. Ces dernières se voient ainsi proposer via l’appli des recommandations personnalisées suivant leur situation géographique et leur profil.

Solides perspectives de développement du groupe en France comme à l’international, en particulier en Europe, aux Etats-Unis et en Chine, soutenues par son capteur OEM dernière génération, par un environnement réglementaire de plus en plus exigeant et, plus globalement, par les préoccupations sociétales grandissantes en termes de qualité de l’air.

La qualité de l’air constitue un enjeu de santé publique et économique majeur du fait notamment de l’impact avéré des particules de pollution sur le corps humain qui engendrent des difficultés respiratoires et augmentent les risques de développer de l’asthme, des maladies cardiovasculaires ou encore, des cancers du poumon. Par ailleurs, la qualité de l’air ayant un impact direct sur le réchauffement climatique, le sujet est désormais clé pour l’ensemble des gouvernements et des instances publiques dans le monde. Ceux-ci doivent apporter des solutions face à l’inquiétude des populations et limiter l’impact économique considérable pour la société lié à la prise en charge des soins par les systèmes de santé. Cette prise de conscience générale accélère la mise en place de règlementations visant à contrôler et limiter les émissions de polluants.

Ce contexte de marché favorable soutient la stratégie de développement international de la Société centrée sur la commercialisation de ses capteurs propriétaires Next-PM. D’ores et déjà bien engagée dans les trois zones prioritaires du groupe, l’Europe, la Chine et l’Amérique du Nord, la Société compte accélérer son déploiement commercial via le renforcement de la prospection commerciale et ses liens aves ses partenaires, tout en enrichissant sa gamme avec de nouveaux capteurs. Des premières ventes ont ainsi déjà été réalisées en Chine début 2019.

Une entreprise détenue à 100% par son management disposant d’une expertise de pointe sur le secteur tant sur le plan scientifique, technologique que réglementaire

Sur le marché de la qualité de l’air, Groupe TERA s’est constamment démarqué par sa vision et son expertise technique. Cette démarche découle de la forte complémentarité du management qui réunit un ensemble de compétences pointues couvrant la dimension réglementaire, technologique et scientifique. Fort de ces qualités, Groupe TERA est parvenu à bâtir un positionnement unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Aujourd’hui, la Société compte écrire une nouvelle page de son histoire à l’international en capitalisant notamment sur son offre de capteurs intégrés.

Avec un capital détenu à 100% par le management, dont 43% par le Président-Directeur Général et fondateur, Pascal Kaluzny, Groupe TERA est une entreprise qui se caractérise par une gestion prudente de ses ressources afin de préserver la création de valeur sur le long terme.

Une levée de fonds pour accélérer le développement de l’ensemble des activités du groupe

Le produit des fonds levés dans le cadre de l’émission des Actions Nouvelles (6,0 M€ hors exercice de la Clause d’Extension) permettra à la Société de poursuivre les objectifs suivants (objectifs classés par ordre décroissant d’importance) :

− accélérer la commercialisation des capteurs OEM Next-PM en Europe, en Chine et en Amérique du Nord, portée par une stratégie de vente directe ;

− finaliser le développement des capteurs de la gamme Next-PM ;

− poursuivre l’activité de R&D pour le développement de nouveaux produits et services liés aux activités laboratoire, capteurs et digital ;

− saisir les potentielles opportunités d’acquisitions sur les activités laboratoire et digital.

Modalités de l’opération

Conformément à la réglementation, le Document d’Information a été enregistré par Euronext en date du 27 juin 2019 afin d’initier le projet de cotation des actions du Groupe TERA sur Euronext Growth (voir ci-après le calendrier indicatif de l’opération) sous la forme d’une augmentation de capital d’un maximum de 6,9 M€ (y compris Clause d’Extension) comprenant :

− une offre au public en France réalisée sous la forme d’une Offre à Prix Ouvert, principalement destinée aux personnes physiques ;

− un Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels.

La présente admission sur Euronext Growth et l’émission des Actions Nouvelles ne donneront pas lieu à un Prospectus visé par l'AMF, cette dernière représentant un total d'offre inférieur à 8 M€, étant précisé qu’aucune offre similaire n’a été faite par la Société au cours des douze derniers mois.

Prix de souscription des actions nouvelles

− La fourchette indicative du prix est fixée entre 4,35 euros et 5,05 euros par Action Offerte sur la base d’une valorisation pré-money du Groupe TERA comprise entre 8,40 M€ et 9,76 M€.

Nombre d’actions offertes

− L’Offre (telle que définie ci-dessous, et sur la base de la borne basse de la fourchette indicative du Prix de l’Offre) s’effectuera par la mise sur le marché d’un nombre maximum de 1 380 060 Actions Nouvelles, pouvant être portée à un maximum de 1 587 069 Actions Nouvelles en cas d’exercice en totalité de la Clause d’Extension.

Produit brut de l’Offre

− Sur la base d’une émission de 1 380 060 Actions à un prix de 4,35 euros par Action (sur la base de la borne basse de la fourchette indicative du Prix de l’Offre), le produit brut de l’émission d’Actions Nouvelles sera d’environ 6,0 M€ (ramené à environ 4,5 M€ en cas de limitation de l’opération à 75%) pouvant être porté à environ 6,9 M€ en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension.

Répartition du capital post-IPO

− Sur la base de la borne basse de la fourchette indicative du Prix de l’Offre, la répartition du capital post-opération sera la suivante :

Après émission des Actions Nouvelles sur la base de la fourchette basse du prix Avant émissions des

Actions Nouvelles Après réduction

de l'Offre à 75 %

4,5 M€ Hors exercice de la

Clause d'Extension 6,0 M€ Après exercice intégral de la

Clause d'Extension 6,9 M€ Actionnaires Nombre de

titres % de

détention Nombre de

titres % de

détention Nombre de

titres % de

détention Nombre de

titres % de

détention Management 1 932 084 100,00% 1 932 084 65,12% 1 932 084 58,33% 1 932 084 54,90% Public 0 0,00% 1 035 045 34,88% 1 380 060 41,67% 1 587 069 45,10% TOTAL 1 932 084 100,00% 2 967 129 100,00% 3 312 144 100,00% 3 519 153 100,00%

Engagements de conservation des actionnaires et des fondateurs

Le management actionnaire de 100% du capital de la Société s’est engagé à conserver les titres pendant une période de 360 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions.

Calendrier indicatif de l’opération

28 juin 2019

− Diffusion du communiqué de presse annonçant l’Offre

− Avis d’Euronext Paris relatif à l’ouverture de l’OPO

− Ouverture de l’OPO et du Placement Global

12 juillet 2019

− Clôture de l’OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour celles par Internet

− Clôture du Placement Global à 17 heures (heure de Paris)

15 juillet 2019

− Diffusion du communiqué de presse indiquant le nombre définitif d’Actions Nouvelles, le résultat de l’Offre et l’exercice éventuel de la Clause d’Extension

− Avis d‘Euronext Paris relatif au résultat de l’Offre

17 juillet 2019

− Règlement-livraison de l’OPO et du Placement Global

18 juillet 2019

− Début des négociations des actions de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris

Modalités de souscription

Les personnes désirant participer à l’OPO devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 12 juillet 2019 à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par interne. Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus exclusivement par le Teneur de Livre au plus tard le 12 juillet 2019 à 17 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.

Codes d’identification des titres du Groupe TERA

− Libellé : Groupe TERA

− Code ISIN : FR0013429404

− Mnémonique : ALGTR

− Compartiment : Euronext Growth

Partenaires de l’opération

Chef de file PSI - Listing Sponsor RTO Conseil Banque

DELUBAC & Cie Mainfirst Euroland

Corporate

Avertissement

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant 38 personnes, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée pour les collectivités et les particuliers par « Breathe-Up » l’application mobile du Groupe, et son capteur citoyen individuel.

1 Sans unité de fabrication

2 Original Equipment Manufacturer

3 Application Programming Interface (Interface de Programmation d’Application).

