Groupe TERA : annonce la finalisation de la reprise des activités d'analyse du laboratoire de Châteauneuf-les-Martigues du Groupe Apave

Groupe TERA (FR0013429404 – ALGTR – Eligible PEA-PME), acteur majeur de l’analyse, de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air, annonce la finalisation de l’acquisition du laboratoire du Groupe Apave, situé à Châteauneuf-les-Martigues.

L’acquisition, qui porte exclusivement sur les activités d’analyse physico-chimiques du laboratoire d’Apave Sudeurope, permet à Groupe TERA de poursuivre l’élargissement de sa gamme de prestations d’analyse laboratoire de la qualité de l’air, de renforcer le segment de la mesure de l’air à l’émission et de compléter son maillage géographique via une présence accrue dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Cette opération transformante constitue un changement d’échelle pour Groupe TERA et s’inscrit pleinement dans sa stratégie de croissance externe visant à intégrer des sociétés complémentaires sur le plan technique et commercial. La nouvelle entité, nommée TERA Contrôle devrait par ailleurs continuer à bénéficier d’une demande soutenue de la part d’Apave.

Pascal Kaluzny, Président-Directeur Général de Groupe TERA, déclare : « Nous sommes extrêmement satisfaits de cette acquisition qui s’inscrit pleinement dans notre stratégie de croissance externe maîtrisée sur le plan opérationnel et financier. L’intégration du laboratoire du Groupe Apave nous permet de capitaliser sur les expertises respectives des équipes et de renforcer la proposition commerciale globale du Groupe grâce à l’élargissement de la gamme de prestations d’analyse. Cette opération est une étape importante et structurante dans la poursuite de notre stratégie globale. Groupe TERA bénéficie d’un positionnement stratégique et d’une dynamique favorable de son activité globale soutenue par le contexte de renforcement de la réglementation et la préoccupation accrue concernant la qualité des environnements. »

Prochaine publication financière : résultats annuels 2020, le 30 avril 2021 après clôture des marchés

À propos de Groupe TERA

Groupe TERA, créé en 2001 et employant à ce jour 120 personnes, est un leader de la mesure, de l’analyse et de la valorisation en temps réel de la qualité de l’air. Le Groupe est actuellement l’un des seuls acteurs dans le monde à être présent sur toute la chaîne de valeur de la qualité de l’air, pouvant ainsi répondre à l’ensemble des besoins de ses clients en s’appuyant sur trois activités complémentaires et synergiques : un laboratoire spécialisé dans l’analyse des polluants chimiques de l’air pour tous les environnements, une activité de conception, de développement et de commercialisation de capteurs innovants « Made in France » pour la mesure en temps réel de la qualité de l’air et une offre digitale, constituée d’un logiciel d’analyse professionnel innovant capable de traiter les données de la qualité de l’air remontées par les capteurs. Cette dernière solution est complétée par son capteur citoyen individuel.

