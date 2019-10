Groupimo : Communique de presse – Opération Résidence de la BAIE (4 Octobre 2019)

Communiqué de presse

les travaux et le home-staging pour permettre la modernisation des chambres et les travaux dans les parties communes

pour permettre la modernisation des chambres et les travaux dans les parties communes une intense communication numérique et médiatique grâce à sa http://supimo.fr/filiale de web développement

Et bien sur une équipe de commercialisation de premier plan avec plus de 15 collaborateurs commerciaux dédiés et mobilisés sur l'opération

Au terme de l'opération, et avant même la fin du week-end, l'ensemble des lots disponibles avait été commercialisé en totalité.

En chiffres, l'opération a porté sur plus de 4 millions d'euros d'actifs immobiliers, 82 chambres et 9 locaux commerciaux (la salle commerciale est maintenant en vente), 1500 visiteurs le samedi et dimanche matin, 91 contrats signés, 25 réservataires complémentaires en option.

Groupimo remercie le groupe GFD, et l'ensemble de ses clients réservataires; pour leur confiance et leur fidélité

Prochain rendez-vous de communication financière : au 30 octobre 2019, résultats semestriels 2019

A propos de Groupimo :

GROUPIMO exerce aux Antilles-Guyane, dans les Départements Français d'Amérique, les métiers d'administrateur de biens et d'agent immobilier pour le compte de particuliers et de professionnels. GROUPIMO est la seule société française coté sur Euronext Growth, dont le siège social est situé dans les D.F.A. La force de GROUPIMO est de couvrir l'ensemble des besoins de ses clients en offrant sur tous les marchés immobiliers (entreprise, résidentiel, loisirs) des services additionnels à valeur ajoutée comme le diagnostic immobilier, le courtage en assurance ou encore la recherche en financement. Des développements récents ont permis d'ajouter le home staging, la formation, et le crédit impot innovation comme activités.

