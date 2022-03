Grubhub, Uber Eats, Postmates doivent faire face au procès des dîneurs sur les prix des restaurants aux États-Unis

Le juge Lewis Kaplan du district de Manhattan a déclaré qu'il était raisonnable de déduire que le fait d'exiger des restaurants qu'ils acceptent des "clauses de non-concurrence des prix" ne leur laissait "pas d'autre choix que d'augmenter les prix", quel que soit le lieu où les clients commandaient leurs repas.

Il a également déclaré que les dîneurs ont plausiblement allégué que les clauses plus restrictives de Grubhub et Uber Eats décourageaient les restaurants d'utiliser d'autres plateformes, malgré leur besoin de générer suffisamment de ventes pour rester à flot et compenser leurs faibles marges bénéficiaires.

"La demande de rejet des défendeurs est rejetée dans son intégralité", a écrit M. Kaplan.

Les dîneurs ont affirmé que les clauses de non-concurrence des prix empêchaient les restaurants de facturer des prix plus bas pour les repas pris sur place ou les commandes à emporter, tandis que Grubhub et Uber Eats interdisaient également aux restaurants de facturer moins aux clients qui commandaient sur des plateformes rivales.

Ils ont déclaré que le préjudice causé par les prix gonflés des repas était aggravé par les frais de livraison "supra-concurrentiels" de 5 à 10 % facturés aux dîneurs et les taux de commission de 30 % souvent facturés aux restaurants.

Le recours collectif proposé visait à obtenir des dommages triples et autres pour les clients des services de restauration et de livraison aux États-Unis depuis avril 2016.

Grubhub, qui appartient à la société néerlandaise Just Eat Takeaway.com, s'est dit déçu de la décision et continuera à défendre ses services liés à la restauration.

Uber Eats et Postmates, tous deux détenus par Uber Technologies Inc, n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les avocats des dîneurs ont déclaré qu'ils étaient satisfaits de la décision.

Les pratiques des sociétés de livraison ont fait l'objet d'un examen plus approfondi après que la pandémie ait forcé des dizaines de milliers de restaurants à fermer et beaucoup d'autres à fermer temporairement leurs salles à manger.

Grubhub, Uber Eats et son rival DoorDash Inc ont également intenté une action en justice pour annuler une loi de la ville de New York plafonnant à 15 % les frais qu'ils facturent aux restaurants, tandis que Grubhub et DoorDash contestent une loi similaire à San Francisco.

L'affaire est Davitashvili et al v Grubhub Inc et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 20-03000.