Guerre commerciale: négociateurs chinois et américains se sont parlé (Pékin)

Pékin (awp/afp) - Négociateurs chinois et américains chargés du commerce se sont parlé mardi par téléphone, ont rapporté les médias chinois, deux semaines après l'annonce de l'imposition de nouveaux droits de douane punitifs aux Etats-Unis sur les exportations de Pékin.

Le principal négociateur chinois, Liu He, et le ministre du Commerce, Zhong Shan, se sont entretenus avec le représentant américain pour le Commerce Robert Lighthizer et le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin, ont précisé les médias d'Etat, ajoutant que Pékin avait à cette occasion émis "une protestation solennelle" à l'endroit des nouveaux droits de douane censés initialement entrer en vigueur le 1er septembre aux Etats-Unis.

Presque au même moment, Washington annonçait un report au 15 décembre de l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane sur les produits électroniques chinois.

Cette annonce ne figure pas dans le compte-rendu de la conversation diffusé par les médias chinois.

L'agence Chine nouvelle a précisé que les deux parties avaient convenu de "communiquer" à nouveau d'ici à deux semaines.

afp/ck