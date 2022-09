Guerre en Ukraine : principaux développements depuis l'invasion de la Russie

Voici quelques-uns des tournants et autres développements majeurs du plus grand conflit en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'INVASION

Le président russe Vladimir Poutine ordonne l'entrée de dizaines de milliers de soldats en Ukraine dans le cadre d'une "opération militaire spéciale", cherchant à "désarmer" Kiev, à la purger des "nationalistes" et à stopper l'expansion de l'OTAN. Ils ont attaqué par le nord, l'est et le sud.

Les Ukrainiens affirment que Poutine vise à conquérir leur pays et à effacer leur identité nationale vieille de 1 000 ans. Les États-Unis et l'Europe ont fourni à l'Ukraine des armes de plus en plus puissantes et utilisé des sanctions pour tenter d'entraver la machine militaire russe.

LA RUSSIE ÉCHOUE À PRENDRE KYIV

Quelques heures après l'invasion, la Russie a débarqué des commandos à l'aérodrome d'Antonov, une base de fret située juste au nord de Kiev, dans le cadre de plans visant à prendre la capitale. En un jour, les Ukrainiens ont anéanti les parachutistes d'élite russes et détruit la piste d'atterrissage. Des colonnes blindées russes atteignent la périphérie nord de Kiev, mais elles finissent par battre en retraite.

LA RUSSIE CHANGE DE TACTIQUE

En mars, la Russie a revu à la baisse ses objectifs de guerre, déclarant qu'elle se concentrerait sur la "libération" complète de la région séparatiste orientale de Donbas en Ukraine.

Les forces russes ont réalisé des gains lents et réguliers dans une phase du conflit qui a infligé un lourd tribut aux deux parties. En juin, le gouvernement ukrainien a déclaré que 100 à 200 de ses troupes étaient tuées chaque jour. La Russie n'a pas divulgué les pertes quotidiennes.

Les troupes russes ont utilisé une puissance de feu d'artillerie supérieure pour contenir les forces ukrainiennes. Après avoir capturé les villes de Sievierodonetsk et Lysychansk, Poutine a déclaré une victoire dans la région le 4 juillet, bien que les batailles se poursuivent.

Pour l'Ukraine, le 14 avril, deux missiles ukrainiens ont frappé le navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, le Moskva, le plus grand navire de guerre coulé au combat depuis 40 ans, ce qui lui a redonné le moral. La Russie affirme qu'un marin a été tué dans un accident. Les experts occidentaux disent qu'ils pensent qu'environ la moitié de l'équipage d'environ 450 personnes est morte en mer.

LE SIÈGE DE MARIUPOL

La Russie a pris la ville portuaire clé de Mariupol en mai après un siège de trois mois que la Croix-Rouge a qualifié d'"enfer".

À un moment donné en mars, un théâtre où, selon l'Ukraine, des familles s'abritaient dans un sous-sol a été détruit. Sur des photos satellite, on pouvait voir le mot "enfants" peint sur le sol à l'extérieur. Kiev affirme que la Russie l'a bombardé, tuant des centaines de personnes. La Russie a déclaré, sans donner de preuves, que l'incident avait été mis en scène.

Le siège a pris fin lorsque les derniers défenseurs ukrainiens, terrés à l'intérieur de l'aciérie géante Azovstal, se sont rendus.

L'ÎLE AUX SERPENTS CHANGE DE MAINS

Après avoir pris l'affleurement stratégique de la mer Noire, l'île des Serpents, au début de l'invasion, les forces russes l'ont abandonnée le 30 juin après avoir subi de lourdes pertes en essayant de la défendre.

Le premier jour de l'invasion, le Moskva a contacté par radio les gardes ukrainiens stationnés là, leur disant de se rendre ou de mourir. L'un d'eux a répondu par radio "Navire de guerre russe, va te faire foutre". Cette phrase est devenue un slogan, représenté sur des panneaux d'affichage, des T-shirts et finalement un timbre-poste.

CONTRE-ATTAQUES DE L'UKRAINE

En août, l'Ukraine a lancé une contre-offensive dans le sud du pays autour de Kherson, porte d'entrée de la Crimée, annexée par la Russie en 2014 et où se trouve sa flotte de la mer Noire. Des vidéos partagées sur les médias sociaux et des images satellites ont montré des attaques sur les lignes d'approvisionnement russes, les dépôts de munitions et même la base aérienne de Saki en Crimée.

Début septembre, alors que l'attention était toujours concentrée sur le sud, les troupes ukrainiennes ont surpris les Russes sur le front oriental avec des gains étonnants dans la région de Kharkiv, reprenant l'unique nœud ferroviaire approvisionnant la ligne de front russe à travers le nord-est de l'Ukraine.