CONAKRY, 10 mai (Reuters) - Deux personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées lors de heurts ayant opposé mercredi policiers anti-émeutes et contestataires lors d'une manifestation anti-gouvernementale organisée en Guinée, ont déclaré à Reuters deux médecins et un défenseur des droits de l'homme.

Les manifestants ont jeté des pierres et brûlé des barricades lors d'une manifestation organisée à Conakry, la capitale, pour protester contre le coup d'Etat de 2021.

Les deux médecins, qui préfèrent conserver l'anonymat, ont dit que deux personnes étaient mortes dans les affrontements.

Un porte-parole de la police n'a pas confirmé les décès, mais a indiqué que près de 20 policiers avaient été blessés.

Des groupes d'opposition, des organisations et des activistes avaient appelé à des manifestations pacifiques mercredi et jeudi à Conakry et dans d'autres villes.

La junte militaire au pouvoir en Guinée a proposé en octobre dernier d'assurer une transition vers la démocratie en deux ans, sans toutefois convaincre une partie de la population.

(Reportage Souleymane Camara et Saliou Samb, rédigé par Alessandra Prentice; version française Camille Raynaud)