Guinée-La junte demande à la banque centrale de geler les comptes du gouvernement

CONAKRY, 10 septembre (Reuters) - La junte guinéenne, qui s'est emparée du pouvoir le week-end dernier, a déclaré jeudi avoir demandé à la banque centrale et à d'autres banques de geler les comptes du gouvernement.

Le gel bancaire vise à "sécuriser les actifs de l'Etat", a annoncé un porte-parole de la junte.

"Cela inclut les établissements administratifs et commerciaux de tous les ministères, la présidence, les programmes présidentiels, les membres du gouvernement sortants et les représentants et administrateurs des institutions financières d'Etat", a-t-il précisé.

La Guinée a connu une forte croissance économique sous la présidence d'Alpha Condé grâce au boom minier. Des sondages montrent néanmoins que les Guinéens estiment que la corruption a augmenté ces dernières années, alors que le mécontentement à l'égard de l'économie et des conditions de vie a progressé.

Dimanche, un groupe de soldats membres de l'unité d'élite de l'armée a déclaré que "la pauvreté et la corruption endémique" les avaient poussés à destituer le chef de l'Etat. (Reportage Saliou Samb et Camillus Eboh, rédigé par Cooper Inveen; version française Camille Raynaud)