Guinée équatoriale: Le doyen des présidents veut rempiler après 43 ans au pouvoir

DAKAR (Reuters) - Les habitants de Guinée équatoriale sont appelés aux urnes dimanche pour un scrutin qui devrait voir le président Teodoro Obiang Nguema, doyen des chefs d'Etat en exercice, rester au pouvoir après 43 ans à la tête de ce minuscule pays pétrolier de l'Ouest de l'Afrique.

Plus de 400.000 personnes se sont inscrites sur les listes électorales - sur une population d'environ 1,5 million d'habitants. Elles doivent aussi élire 100 représentants à la chambre basse du Parlement, 55 sénateurs sur 70 ainsi que des maires locaux.

Les observateurs n'attendent pas de surprise, Teodoro Obiang Nguema, aujourd'hui âgé de 80 ans, ayant toujours été élu avec un score de plus de 90%.

Les Etats-Unis et l'Union européenne ont appelé, chacun de leur côté, à la tenue d'élections libres et impartiales et se sont émus des informations faisant état de manoeuvres de harcèlement et d'intimidation contre l'opposition et des acteurs de la société civile.

Le gouvernement rejette ces accusations, les qualifiant d'interférences dans le processus électoral du pays.

Teodoro Obiang Nguema se présente pour un sixième mandat face à deux candidats de l'opposition: Buenaventura Monsuy Asumu, challenger pour la sixième fois, et un nouveau candidat, Andrés Esono Ondo.

Anciennement Guinée espagnole, la Guinée équatoriale n'a connu que deux présidents depuis son indépendance en 1968. Le président Obiang est au pouvoir depuis 1979, année d'un coup d'Etat qui a renversé son oncle Francisco Macias Nguema.

