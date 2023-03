Zurich (awp) - Le négociant de matières premières Gunvor a conclu via sa filiale singapourienne un contrat d'approvisionnement avec le producteur américain de gaz naturel Chesapeake Energy.

Selon les termes de l'accord, ce dernier fournira au géant genevois jusqu'à 2 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an pour une période de 15 ans, à un prix indexé au Japan Korea Marker (JKM). Les partenaires sélectionneront un site de liquéfaction aux Etats-Unis pour un démarrage des opérations prévu en 2027.

"Notre expertise en matière de négoce et notre solide flotte de navires contribueront non seulement à la compétitivité des coûts d'expédition, mais garantiront aussi la fiabilité des opérations de réception pour Chesapeake et l'installation de liquéfaction que nous choisirons conjointement", s'est félicité Kalpesh Patel, coresponsable du négoce GNL et membre de la direction de Gunvor, cité mardi dans un communiqué.

Basé à Oklahoma City, Chesapeake Energy a fait état pour 2021 d'une production de 22,6 milliards de mètres cubes de GNL et un chiffre d'affaires de plus de 5,8 milliards de dollars. Le groupe coté au Nasdaq, qui approvisionne plusieurs États du sud des Etats-Unis, s'est retrouvé momentanément en faillite entre fin juin 2020 et février 2021 suite à la chute des prix du gaz.

