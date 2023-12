Le magnat vénézuélien des médias Gustavo Cisneros, qui avait fait de l'entreprise familiale Cisneros un important conglomérat pour le marché hispanique d'Amérique latine et des États-Unis, est décédé à l'âge de 78 ans, a annoncé la société.

La société a confirmé son décès vendredi sur les réseaux sociaux, le qualifiant de "leader qui a transcendé le monde des affaires, caractérisé par sa vision stratégique et son engagement en faveur de l'innovation", sans donner plus de détails.

M. Cisneros, qui est resté président jusqu'à sa mort, avait signé plusieurs accords dans différents secteurs et développé l'entreprise.

En 1992, il a cofondé Univision, la première société de médias en langue espagnole aux États-Unis. En 1995, il a lancé DIRECTV Latin America, le premier service de télévision par satellite entièrement numérique en Amérique latine.

Sa mort a suscité un élan de sympathie dans tout le pays.

La Plate-forme unitaire, qui regroupe les principaux partis politiques du Venezuela, a déclaré samedi sur les réseaux sociaux qu'elle "s'associe au deuil qui frappe la famille Cisneros".

Il en va de même pour Fedecamaras, la plus grande association patronale vénézuélienne, qui, dans un communiqué publié samedi, a reconnu qu'il était un homme d'affaires prospère au niveau national et international.

Le cardinal Baltazar Porras, de l'archidiocèse de Caracas, l'a qualifié dans un communiqué "d'homme de médias et de promoteur de la technologie".