Guterres (Onu) salue les efforts de paix des deux Corées

NATIONS UNIES, 21 août (Reuters) - Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a salué les efforts des deux Corées pour bâtir une confiance mutuelle et est impatient de discuter de la manière dont l'Onu peut contribuer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne, a déclaré lundi un porte-parole onusien.

Guterres a "hâte de discuter de la manière dont il peut soutenir davantage les deux parties dans leurs efforts diplomatiques destinés à apporter une paix durable, la sécurité et une dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne", a dit Stephane Dujarric dans un communiqué.

Le président sud-coréen Moon Jae-in et le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Ri Yong-ho, ainsi que le président américain Donald Trump, devraient prendre part fin septembre à l'Assemblée générale de l'Onu, qui réunit chaque année les dirigeants mondiaux.

En avril dernier, dans le village de Panmunjon, à l'issue du premier sommet intercoréen en plus de dix ans, Moon et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un se sont engagés sur la voie de la réconciliation et ont annoncé une série de mesures en vue d'une entente pacifique.

Le communiqué de l'Onu intervient alors que les réunions de familles séparées par la guerre de Corée (1950-1953) sont organisées cette semaine en Corée du Nord, conformément à la décision prise à la suite du sommet intercoréen. (Michelle Nichols; Jean Terzian pour le service français)