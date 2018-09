Guy Verhofstadt veut s'allier avec Macron aux européennes

PARIS, 9 septembre (Reuters) - Le président du groupe libéral et démocrate au Parlement européen, Guy Verhofstadt, annonce dimanche qu'il veut faire campagne au côté d'Emmanuel Macron aux élections européennes de mai prochain en vue de former un seul groupe politique après le scrutin.

"Avec Emmanuel Macron, on n'a pas seulement la même analyse, mais plus ou moins les mêmes propositions. Le discours de la Sorbonne est très largement soutenu chez les partis de l'ADLE. On est prêt à créer avec Macron cette alternative", dit-il dans un entretien à Ouest-France.

A la question de savoir si un seul groupe doit réunir le mouvement du chef de l'Etat français et l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe (ADLE), le Belge répond "oui, c'est évident".

"Ce sera quelque chose de nouveau, un mouvement. Une alternative pro-européenne aux nationalistes. Notre groupe est prêt à y participer dès maintenant, sans attendre", dit-il.

Il préconise en outre de faire campagne ensemble : "Chaque parti va garder ses symboles, mais on crée un mouvement plus large. L'objectif c'est de créer un groupe décisif dans le futur parlement, un outil pour arrêter la vague nationaliste", dit-il.

L'ALDE réunit 68 députés sur les 751 que compte le Parlement européen. (Julie Carriat, édité par Nicolas Delame)