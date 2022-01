DGAP-News: Gym Aesthetics / Mot-clé(s) : Autres

Gym Aesthetics et OliveX Holdings Limited (OLX.NSX) collaborent sur les NFT dans The Sandbox



18.01.2022 / 10:24





Gym Aesthetics et OliveX Holdings Limited (OLX.NSX) collaborent sur les NFT dans The Sandbox



STUTTGART, ALLEMAGNE - Media OutReach - 18 janvier 2022 - Gym Aesthetics, une marque allemande de vêtements de fitness à la mode et dynamique, est heureuse d'annoncer sa collaboration avec OliveX (BVI) Limited, une filiale détenue à 100 % par OliveX Holdings Limited (NSX : OLX), afin d'introduire les vêtements de fitness de la marque Gym Aesthetics dans le métavers.



Les articles numériques de Gym Aesthetics seront conçus, construits et distribués par OliveX, tandis que les expériences seront proposées aux utilisateurs dans la parcelle de terrain de 12 x 12 appartenant à OliveX dans The Sandbox par la vente de NFT. The Sandbox est un leader dans le monde de jeu et de biens immobiliers virtuels décentralisés d'Animoca Brands, qui a établi des partenariats avec des marques et des propriétés intellectuelles d'importance mondiale, telles que Snoop Dogg, Steve Aoki et The Walking Dead.



Les utilisateurs pourront visiter la parcelle de terrain de 12 x 12 appartenant à OliveX et le centre social qui comprendra une place de marché pour les NFT de la marque Gym Aesthetics et fournira un espace numérique pour les expériences de Gym Aesthetics.

Les NFT de Gym Aesthetics permettront aux joueurs de profiter de leurs récompenses dans un plus grand nombre de jeux, y compris des services dans l'écosystème plus large d'OliveX, notamment Dustland Runner et Dustland Rider ainsi que dans The Sandbox.

Miranda Wong, directrice générale de Gym Aesthetics, a commenté l'événement :

« Pour répondre à la demande du marché du fitness 24h/24, Gym Aesthetics prévoit de lancer une toute nouvelle « plateforme interactive de fitness » pour la mise en place d'un écosystème de fitness numérique. Le lancement des NFT est notre première étape pour entrer dans la nouvelle ère du fitness numérique. »





À propos de Gym Aesthetics

Gym Aesthetics est une marque allemande de vêtements de fitness à la mode et dynamique qui répond à la fois aux besoins esthétiques et fonctionnels de ses clients dans le monde entier. Gym Aesthetics est l'idée de deux ingénieurs de Bosch, Phil et Aleks, au service de l'industrie automobile, et de deux youtubeurs et athlètes professionnels, Karl et Ralf. Ses premiers caleçons larges et tape-à-l'?il et ses shorts courts qui épousent les cuisses ont fait fureur dans la communauté allemande des culturistes et ont rapidement acquis un statut culte. L'année 2017 a marqué un nouveau chapitre pour Gym Aesthetics lorsqu'une société de fonds asiatique a repéré son potentiel et a investi dans la marque allemande pour renforcer encore son image de marque, élargir sa gamme de produits et sa part de marché à l'échelle mondiale. Le siège social a ensuite été transféré à Hong Kong, avec des succursales à Stuttgart, en Allemagne, et à Pékin, en Chine. Gym Aesthetics est très présent sur les médias sociaux et s'est associé à d'éminents professionnels du fitness tels que Sergi Constance, bodybuilder espagnol de renommée mondiale, concurrent de Mr. Olympia, influenceur mondialement connu avec 5,1 millions de followers et l'actuel ambassadeur de la marque Gym Aesthetics. Actuellement, Gym Aesthetics adopte de manière proactive le marketing et la vente au détail omnicanaux et fait des progrès impressionnants dans sa stratégie de mondialisation. Dans le cadre de cette stratégie, Gym Aesthetics cherche maintenant à proposer ses produits vestimentaires de classe mondiale au métavers du fitness.



À propos d'OliveX Holdings Limited

OliveX (NSX : OLX) est une entreprise de santé et de remise en forme numérique qui vend des produits et des applications innovants pour offrir une expérience utilisateur unique en utilisant l'intelligence artificielle, la gamification et le contenu premium. Avec son produit phare, le KARA Smart Fitness Mirror, et les applications associées sur abonnement, OliveX fournit une plateforme qui relie et engage les consommateurs avec des marques, des influenceurs et des coachs de fitness, et qui permet à tout espace de devenir un studio de fitness personnel. OliveX a une portée commerciale qui s'étend sur plus de 170 pays.



#GymAesthetics





Contact :

Roy

Directeur du marketing numérique

Susanna

Responsable du marketing numérique

Pour toute demande de renseignements : corporate@gymaesthetics.com