H Capital 3 offre à ses souscripteurs une possibilité de gain total de 6 % par an (coupons conditionnels annuels de 3 % compris), en cas de remboursement anticipé automatique à compter de la deuxième année (hors frais liés au cadre d'investissement et avant prélèvements sociaux et fiscalité), dès lors que l'Indice de référence Euro iStoxx 50 Equal Weight NR Decrement 5 % est en hausse de 10 % minimum par rapport à son niveau initial.



Jusqu'au remboursement de H Capital 3, le souscripteur reçoit chaque année un coupon de 3 % si l'Indice de référence n'a pas baissé de plus de 20 % par rapport à son niveau initial (hors frais liés au cadre d'investissement et avant prélèvements sociaux et fiscalité).



A l'échéance des 12 ans, le capital est garanti, quelle que soit l'évolution des marchés actions européens (hors frais liés au cadre d'investissement).



H Capital 3 est proposé dans le cadre du contrat d'assurance-vie Hedios Life et référencé au sein des contrats Vie Plus (Suravenir). Les souscriptions sont ouvertes jusqu'au vendredi 31 mars 2023.